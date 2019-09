Gold Fields: Una empresa que no gestiona su data no puede ser de clase mundial

El gerente de operaciones de la mina Cerro Corona de la compañía Gold Fields, Ronald Diaz, considera que una empresa que apunta a ser de clase mundial debe respaldarse en la transformación digital para lograrlo.

"Una empresa que no digitaliza, que no gestiona su información y su data, no puede ser una empresa de clase mundial, como pretenden ser todas", apuntó Díaz en diálogo con El Comercio.

Para el ejecutivo, la digitalización es la acápite principal para optimizar la productividad de las operaciones de las empresas.

En esta línea, comentó que en Cerro Corona han iniciado un proyecto para integrar todos sus procesos en un solo esquema. Este ya ha sido implementado en áreas de operación, como de planta y puertos.

"Lo que queremos es integrar todas estas [áreas] en una misma sala de control para tomar decisiones en tiempo real", detalló.

Asimismo, mencionó que en el proyecto Cerro Corona ya tienen una gerencia que involucra toda la parte de servicios operativos, automatización, digitalización, innovación, y que tiene la tarea de orientar las capacidades del capital humano hacia la productividad.

Consultado sobre cuánto tiempo tomará este proceso de digitalización, el gerente de operaciones de la mina Cerro Corona sostuvo que están realizando análisis para conocer dónde están posicionados y cuánto les falta para concretar este proceso.

El ejecutivo estimó que dentro de un año y medio ya conocerían los resultados de esta evaluación para así poder emprender el camino hacia la digitalización, transformación que les permitirá incrementar su productividad, reducir sus costos y tener una operación totalmente controlada.