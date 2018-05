Goldcorp: Perú y Nevada serían ideales para nuestra cartera

El máximo responsable de Goldcorp Inc., David Garofalo, dice que está contento con la cartera de activos de su compañía, pero eso no significa que no tenga una lista de deseos.

En un mundo ideal, la compañía tendría un activo en Carlin Trend de Nevada. "Si usted es una compañía de oro con sede en las Américas, debería tener una participación ahí. Barrick y Newmont están ahí y nosotros deberíamos estar ahí", dijo en una entrevista en Toronto, y agregó que también le gustaría adquirir algo en Perú. "Esos son los dos agujeros geopolíticos en nuestra cartera que me encantaría poder cubrir a su debido tiempo".

Barrick Gold Corp. y Newmont Mining Corp., los dos mayores productores de metales preciosos, tienen importantes activos en Nevada y minas en Perú.

Encontrar los activos adecuados en esas ubicaciones podría llevar entre cinco y 10 años, y probablemente se financiarían con la venta de participaciones en activos menos atractivos, dijo Garofalo. "Ahora que tenemos esa cartera de US$250 millones, nuestra exploración de base se autofinancia porque si encontramos algo en lo que queremos invertir, vendemos algo en la base".

Pero por ahora, Goldcorp, con sede en Vancouver, está contento con su cartera y está centrado en impulsar la producción a entre 3 y 4 millones de onzas al año para 2021, mientras reduce los costes. Para 2020, espera reducir la deuda neta a cero.

Esto permitirá que el gasto de capital aumente significativamente. Entre 2020 y 2025, Garofalo espera "miles de millones de dólares en gastos" por el desarrollo de tres proyectos clave: su asociación con Barrick, Norte Abierto; su proyecto NuevaUnion con Teck Resources Ltd.; y Century, de propiedad total.

Los dos primeros se encuentran en la región de Atacama en Chile y el tercero en Ontario, Canadá. Se han realizado trabajos de previabilidad en NuevaUnion y Century, mientras que el yacimiento "masivo" Norte Abierto aún se encuentra en la etapa conceptual.

El uso de flujo de caja para financiar ese desarrollo tendrá prioridad sobre el aumento del dividendo, dijo.

"Nuestro enfoque ahora mismo es la reducción de deuda, el crecimiento y, en su momento, podemos revisar nuestro dividendo a medida que avanzamos en la fase de crecimiento", dijo Garofalo.

La compañía tampoco tiene planes para recomprar acciones. "Lo que estamos tratando de hacer es distinguirnos como vehículo de crecimiento en un sector que sigue contrayéndose".