Graña y Montero notificó sobre proceso sancionador de la SMV

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) inició un procedimiento administrativo sancionador contra Graña y Montero por el supuesto incumplimiento del procedimiento de protección de accionistas minoritarios, contenido en la Ley General de Sociedades.

Mediante un hecho de importancia, la constructora informó que hoy jueves 27 tomó conocimiento del Oficio N° 5375-2018-SMV/11 emitido por la Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado.

Dicho oficio señala "un supuesto incumplimiento administrativo a las obligaciones contenidas en el artículo 262-A de la Ley General de Sociedades", según el hecho de importancia.

El artículo en mención protege los derechos de los accionistas minoritarios y establece un plazo máximo de 60 días de realizada la Junta Obligatoria Anual para que la empresa difunda: el número de acciones no reclamadas, el monto total de los dividendos no cobrados y exigibles, el lugar y horario de atención para que los accionistas minoritarios puedan reclamar sus acciones, el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones, entre otras disposiciones más.

Al respecto, Graña y Montero informó que realizará sus descargos en el plazo otorgado por la SMV. La firma remarcó que el proceso no ha sido iniciado por sus accionistas.