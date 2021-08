Conforme a los criterios de Saber más

La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) afirmó que la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a Aelucoop es un caso aislado.

“Estamos en una especia de luto. Era la tercera cooperativa el país, y estamos en esta situación. Sin embargo, este es un caso aislado, las cooperativas en general están muy sólidas y solventes”, señaló el titular del gremio, Manuel Rabines, en diálogo con Canal N.

“De las cooperativas, aparte de Aelucoom, no conozco [algún caso similar]. He conversado con gerentes de casi todas las cooperativas y no hay ningún problema”, añadió.

Esta mañana, la SBS intervino a Aelucoop por la pérdita total de su capital social y reserva cooperativa que supera los S/ 400 millones.

Además, dispuso la devolución del 75% de los fondos a los socios de las cooperativas a partir del 8 de setiembre, hasta por S/ 3.000.

“El saldo vendrá de la liquidación que hagan de los activos, la cartera de créditos, edificios, ese tipo de cosas, hacen otro fondo y comienzan a devolver al resto”, puntualizó Rabines.