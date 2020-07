Sin gente en las calles por la cuarentena, sin un equipo en oficina e incapacitados de poder desplegar a sus colaboradores para el recojo de los scooters eléctricos y ante mensajes nada claros sobre su continuidad por parte del Gobierno, Grin se vio limitado y optó en marzo por suspender, por un tiempo, sus operaciones en Perú.

Tiempo que le sirvió a la empresa de micromovilidad para replantear su negocio. Así, a mediados de mayo sus monopatines volvieron a rodar pero no bajo el formato acostumbrado, sino prestando servicio a restaurantes para sus entregas de comida por delivery. Asimismo, lanzaron un plan de alquiler mensual para el público en general, denominado ´Grin4U´.

“Lo que hicimos fue reinventarnos y eso se plasmó con la idea de facilitarles a los limeños la posibilidad de alquilar un scooter por un mes, a un monto de S/150, sin límite de horas de uso, ni coberturas y sin exponerse al COVID-19”, explica Vasco Mujica, gerente de asuntos públicos e Institucionales de Grin Perú.

Detalla que el alquiler incluye el mantenimiento preventivo y correctivo por si el patín presentara alguna falla, la entrega y recojo del mismo y su respectivo cargador.

Comenta que, a la fecha, ya tienen 100 scooters alquilados a restaurantes y 500 bajo el formato ‘Grin4U’.

Pero eso no es todo, la firma también lanzará esta semana el mismo sistema de alquiler para el sector corporativo. Mujica precisa que el objetivo es firmar alianzas estratégicas con diferentes empresas para que a través de este acuerdo Grin otorgue descuentos especiales, en promedio de 15%, a los trabajadores en el alquiler mensual del monopatín, que variará según el tamaño de la organización.

EL REGRESO: PLAN INICIAL

Mujica sostiene que la expectativa es solo colocar bajo el nuevo modelo de negocio (Grin para ti) alrededor de 1.500 monopatines, porque esperan retomar las operaciones de su modelo original de negocios.

Precisamente, revela que Grin se prepara para regresar a las calles de Lima con el alquiler de scooters eléctricos los primeros días de setiembre o en la quincena del mismo mes. “Queremos evaluar cómo va el desenvolvimiento de la pandemia y las posibilidades de nuevas cuarentenas. Si no hay nuevas cuarentenas, estaremos listos en setiembre”, anuncia.

Comenta que podrán operar en Miraflores, San Isidro y San Borja, y que confían en la mayor flexibilidad y apertura por parte de las municipalidades, ya que hay algunas que se oponen a su funcionamiento, lo cual limita su crecimiento y la conectividad entre distritos de este servicio.

Indica que con la municipalidad de Santiago de Surco están entrampados en un proceso judicial, pero esperan llegar a un acuerdo. La comuna, dice el ejecutivo, ha incautado 1.150 scooters —el 15% de la flota de Grin— porque los encontraron mal estacionados.

Al inicio, el plan es colocar solo 1.000 monopatines en los distritos permitidos y llegar a diciembre con un total de 2.500; además la firma establecerá cuadrillas motorizadas para desinfectar esos vehículos. “Los scooters no presentan mayores superficies de contagio, ya que no cuentan con una cabina cerrada con ventanas, consolas o asientos. Salvo las gomas del propio manubrio, los usuarios no necesitan tocar ninguna otra parte de estos vehículos y con un correcto lavado de manos con agua y jabón al culminar sus viajes, lograrán controlar ese riesgo”, asegura Vasco Mujica.

Scooters y coronavirus

