El Grupo LATAM informó que su resultado operacional registró pérdidas por US$ 357.7 millones en el segundo trimestre del año.

Explicó que sus ingresos totales sumaron US$ 888.7 millones, una caída de 62.5% respecto de 2019. Los ingresos de pasajeros disminuyeron 77.4%, cuyo impacto fue compensado parcialmente por un incremento de 37.5% en los ingresos de carga, ambos comparados con el mismo periodo de 2019.

Las operaciones de carga siguen destacándose por su contribución al grupo, alcanzando ingresos por US$ 370.2 millones durante el trimestre, impulsados, principalmente, por los aviones cargueros que alcanzaron niveles de utilización históricos tras un fuerte escenario de importación y exportación. Por su parte, los costos disminuyeron 46.5% en relación a igual periodo de 2019, llegando a los US$ 1,246 millones.

El Grupo LATAM finalizó el trimestre con US$ 2,300 millones de liquidez disponible, US$ 1,500 millones en caja y US$ 800 millones en línea de financiamiento comprometida DIP.

Además, prevé para los próximos seis meses mejores perspectivas operacionales, a pesar del profundo impacto de la pandemia en América Latina en lo que va corrido del año. De esta forma, el grupo proyecta alcanzar una capacidad superior al 50% al cierre del tercer trimestre de 2021, lo que representaría el nivel más alto de operación de LATAM desde que empezó la pandemia.

“Las nuevas olas de la pandemia en la región generaron un semestre complejo, que no nos permitieron seguir recuperando nuestra operación como esperábamos. No obstante, los avances en nuestro plan de reestructuración fueron positivos”, apuntó Roberto Alvo, CEO del Grupo LATAM Airlines.

