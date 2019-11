Huawei Technologies Co. espera que los envíos de teléfonos inteligentes crezcan 20% el próximo año, incluso si se ha bloqueado su acceso al último software de Google, lo que sugiere que los esfuerzos de la administración Trump para contener el auge de la compañía tal vez no funcionarán.

El mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, después de Samsung Electronics Co., puede confiar en su mercado doméstico masivo y su software interno para mantener el funcionamiento de la división, dijo Will Zhang, presidente de estrategia corporativa. Encontrar el hardware para la fabricación de teléfonos inteligentes no fue un problema debido a la disponibilidad del suministro global, dijo a Bloomberg News.

► China introduce mayor red de telefonía móvil 5G del mundo

►HarmonyOS | Huawei presenta su propio sistema operativo y le da en el corazón a Android

Huawei se acerca a una coyuntura crítica en su lucha por la supervivencia, seis meses después de que Washington le prohibió comprar componentes y software clave de EE.UU. sin licencias especiales. Estos incluyen el sistema operativo Android de Google, herramientas de diseño de semiconductores de Synopsys Inc. y Cadence Design Systems Inc., y chips de radiofrecuencia fabricados por Qorvo y Skyworks. Esto amenaza con afectar el negocio de teléfonos inteligentes de Huawei, que envía más del doble de dispositivos que Apple Inc., al tiempo que impide su capacidad para crear equipos de redes de quinta generación.

“Hay muchas maneras para que nuestros socios de EE.UU. encuentren soluciones globales, en lugar de enviar desde una única fuente con sede en EE.UU.”, dijo Zhang en la sede de Huawei en Shenzhen.

Zhang dijo en el pasado que Huawei estableció un objetivo para los envíos de teléfonos inteligentes, pero ahora debido a la mayor incertidumbre en el mercado, desarrolló tres objetivos diferentes que incluyen los mejores y peores escenarios. En un escenario moderado, los envíos de teléfonos inteligentes podrían aumentar alrededor de 20% el próximo año, dijo. “Incluso en el escenario pesimista, vemos un pequeño crecimiento”, dijo Zhang. La mejor proyección de caso es un crecimiento de 40%.

Huawei, que obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos de su división de teléfonos inteligentes, hasta ahora ha logrado mantener un ritmo de crecimiento envidiable a pesar de su precaria situación. Ganó cuota de mercado contra Apple y Samsung en el tercer trimestre al expandir los envíos de teléfonos inteligentes. Sus envíos en el mercado interno repuntaron 66% en el tercer trimestre, pero solo aproximadamente 18% secuencialmente en el extranjero, según Canalys. Huawei publicó un repunte de 24% en ingresos en los primeros nueve meses de 2019, impulsado por un aumento de 26% en los envíos de teléfonos inteligentes a 185 millones de unidades.

Ren Zhengfei es el fundador y dueño de Huawei. (Foto: Getty Images)

El fundador multimillonario, Ren Zhengfei, una vez pronosticó que la medida de la administración Trump podría borrar US$30.000 millones de los ingresos de su empresa. Esa cantidad luego se redujo a US$10.000 millones. Zhang revisó a la baja nuevamente la cantidad total de impacto el martes. “Ahora creo que son menos de US$10.000 millones”, dijo. Una parte importante de eso proviene del negocio de servidores de Huawei, que según él se esperaba que generara ingresos de US$8.000 millones este año. “Pero eso se reducirá a la mitad”, dijo, porque Huawei estaba teniendo dificultades para fabricar servidores basados en x86.

Zhang también dijo que entre 20% y 40% de los productos de Huawei se vieron afectados por la prohibición. “Algunos efectos fueron bajos, por lo que pudimos encontrar fácilmente una solución en medio año o tres meses. Pero en términos de servidores, también afectó nuestro negocio, nuestros ingresos y nuestra estrategia para el futuro”.

A largo plazo, la compañía explora formas de sortear un bloqueo de Google. Huawei presentó su serie Mate 30 en septiembre, el primer teléfono de marquesina que ejecuta una versión de código abierto de Android y carece de aplicaciones con licencia de Google desde Gmail hasta YouTube y Google Play Store.

Huawei también está desarrollando su propio sistema operativo, HarmonyOS. En septiembre, la compañía ofreció US$1.500 millones para atraer a desarrolladores globales a crear software para su propio ecosistema. espera que los envíos de teléfonos inteligentes crezcan 20% el próximo año, incluso si se ha bloqueado su acceso al último software de Google, lo que sugiere que los esfuerzos de la administración Trump para contener el auge de la compañía tal vez no funcionarán.

El mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, después de Samsung Electronics Co., puede confiar en su mercado doméstico masivo y su software interno para mantener el funcionamiento de la división, dijo Will Zhang, presidente de estrategia corporativa. Encontrar el hardware para la fabricación de teléfonos inteligentes no fue un problema debido a la disponibilidad del suministro global, dijo a Bloomberg News.

Huawei se acerca a una coyuntura crítica en su lucha por la supervivencia, seis meses después de que Washington le prohibió comprar componentes y software clave de EE.UU. sin licencias especiales. Estos incluyen el sistema operativo Android de Google, herramientas de diseño de semiconductores de Synopsys Inc. y Cadence Design Systems Inc., y chips de radiofrecuencia fabricados por Qorvo y Skyworks. Esto amenaza con afectar el negocio de teléfonos inteligentes de Huawei, que envía más del doble de dispositivos que Apple Inc., al tiempo que impide su capacidad para crear equipos de redes de quinta generación.

“Hay muchas maneras para que nuestros socios de EE.UU. encuentren soluciones globales, en lugar de enviar desde una única fuente con sede en EE.UU.”, dijo Zhang en la sede de Huawei en Shenzhen.

La guerra comercial ha golpeado fuertemente al gigante chino Huawei. (Foto: AP)

Zhang dijo en el pasado que Huawei estableció un objetivo para los envíos de teléfonos inteligentes, pero ahora debido a la mayor incertidumbre en el mercado, desarrolló tres objetivos diferentes que incluyen los mejores y peores escenarios. En un escenario moderado, los envíos de teléfonos inteligentes podrían aumentar alrededor de 20% el próximo año, dijo. “Incluso en el escenario pesimista, vemos un pequeño crecimiento”, dijo Zhang. La mejor proyección de caso es un crecimiento de 40%.

Huawei, que obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos de su división de teléfonos inteligentes, hasta ahora ha logrado mantener un ritmo de crecimiento envidiable a pesar de su precaria situación. Ganó cuota de mercado contra Apple y Samsung en el tercer trimestre al expandir los envíos de teléfonos inteligentes. Sus envíos en el mercado interno repuntaron 66% en el tercer trimestre, pero solo aproximadamente 18% secuencialmente en el extranjero, según Canalys. Huawei publicó un repunte de 24% en ingresos en los primeros nueve meses de 2019, impulsado por un aumento de 26% en los envíos de teléfonos inteligentes a 185 millones de unidades.

El fundador multimillonario, Ren Zhengfei, una vez pronosticó que la medida de la administración Trump podría borrar US$30.000 millones de los ingresos de su empresa. Esa cantidad luego se redujo a US$10.000 millones. Zhang revisó a la baja nuevamente la cantidad total de impacto el martes. “Ahora creo que son menos de US$10.000 millones”, dijo. Una parte importante de eso proviene del negocio de servidores de Huawei, que según él se esperaba que generara ingresos de US$8.000 millones este año. “Pero eso se reducirá a la mitad”, dijo, porque Huawei estaba teniendo dificultades para fabricar servidores basados en x86.

Zhang también dijo que entre 20% y 40% de los productos de Huawei se vieron afectados por la prohibición. “Algunos efectos fueron bajos, por lo que pudimos encontrar fácilmente una solución en medio año o tres meses. Pero en términos de servidores, también afectó nuestro negocio, nuestros ingresos y nuestra estrategia para el futuro”.

A largo plazo, la compañía explora formas de sortear un bloqueo de Google. Huawei presentó su serie Mate 30 en septiembre, el primer teléfono de marquesina que ejecuta una versión de código abierto de Android y carece de aplicaciones con licencia de Google desde Gmail hasta YouTube y Google Play Store.

Huawei también está desarrollando su propio sistema operativo, HarmonyOS. En septiembre, la compañía ofreció US$1.500 millones para atraer a desarrolladores globales a crear software para su propio ecosistema.