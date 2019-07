Guerra comercial: Utilidades de Samsung se hunden ante caída de chips y teléfonos

Las ganancias trimestrales de Samsung Electronics Co. se redujeron a la mitad después de que una desaceleración global del sector y las tensiones comerciales golpearan la demanda de sus chips y teléfonos inteligentes de alta gama.

La compañía más grande de Corea reportó una caída menor a la esperada del 56% en su ingreso operativo a cerca de 6,5 billones de wones (US$5.600 millones) en el trimestre de junio, pero ayudado por una ganancia no especificada de un cliente único que los analistas estiman que superaría los US$800 millones. La compañía no proporcionará ingresos netos ni desglosará el desempeño de la división hasta que divulgue los resultados finales hacia fin de mes. Sus acciones cayeron 0,8% en Seúl.

► ¿Qué empresas compiten con Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G?

► Samsung cambia móviles Huawei por Galaxy S10 ante crisis por 'guerra comercial'

► ¿Cómo está compuesto el mercado local de smartphones? [INFOGRAFÍA]



Samsung, el mayor productor mundial de pantallas de teléfonos inteligentes, semiconductores y teléfonos móviles, está lidiando con una estancada demanda ante una desaceleración económica. Sus chips de memoria siguen siendo un barómetro para todo, desde computadoras hasta teléfonos inteligentes, y han sido uno de los componentes más afectados desde que los aranceles de la administración de Trump entraron en vigor en mayo.

La inquietud por la mayor fuente de ingresos de Samsung aumentó esta semana cuando Japón impuso restricciones a la exportación de materiales necesarios para el despliegue y la producción de chips, que incluso afectaría potencialmente al rival SK Hynix Inc.

"Teniendo en cuenta la desaceleración estructural en los precios de las memorias y el negocio móvil, es poco probable que Samsung supere las estimaciones de ganancias" en el segundo semestre, dijo Kim Sunwoo, analista de Meritz Securities, en un informe tras la publicación.

"A medida que la incertidumbre sobre las ganancias se ha expandido en temas macro y en torno a cada división, la posibilidad de un plan especial de retorno para los accionistas ha disminuido significativamente", añadió.

Trump declaró la guerra comercial a China en julio de 2018.

La imprevisibilidad debido a la guerra comercial entre EE.UU. y China, donde Samsung gana la mayor parte de sus ingresos, ha sustentado una recesión en la industria de chips, a medida que la demanda de teléfonos inteligentes disminuye y el ritmo de construcción en los centros de datos se desacelera.

Micron Technology Inc., el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria para computadoras, dijo la semana pasada que tenía la intención de reducir "significativamente" sus gastos en su año fiscal 2020, además de los planes para bajar en un 5% la producción de chips de memoria en el último trimestre.

En el segundo trimestre, los precios de los contratos para los módulos de servidor DRAM de 32 gigabytes cayeron un 19,3% en comparación con el trimestre anterior, mientras los de los chips de memoria flash MLC NAND de 128 gigabits se bajaron un 5%, según inSpectrum Tech Inc. Se espera que las caídas de precios de los módulos DRAM se expandan a un 15% en el trimestre actual y hasta el 10% en el cuarto trimestre, según la estimación de TrendForce.

"Es probable que los precios de las memorias sigan bajando debido a la persistente guerra comercial", dijo Song Myung-sup, un analista de HI Investment & Securities Co. El estratega agregó que los envíos deberían ser estables, ya que los clientes chinos que no han recibido productos de los fabricantes de chips de EE.UU. probablemente aumentarán los pedidos.

"El negocio de teléfonos inteligentes de Samsung comenzará a beneficiarse de la prohibición de EE.UU. a Huawei " en el segundo semestre, agregó.