El CEO de PetroTal y su faceta deportiva: “Soy amante del surf”

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las cinco de la mañana. Leo las noticias y reviso el precio del crudo Brent. Luego estiro, hago ejercicios y hago meditación.

De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

El club de las 5 de la mañana.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Muchos, soy amante de los ‘gadgets’; el Apple Watch y varios dispositivos de Therabody.

¿Cine o teatro?

Ninguno. TV viendo algún deporte.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Apple Fitness (Meditación), WhatsApp, Surfline (reporte del mar), Mis Olas (cámaras para ver el mar en vivo), Therabody e Instagram.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Disney, que viene con ESPN.

¿El auto de sus sueños?

BMW - por Bob Marley & The Wailers-.

¿Destino favorito en vacaciones?

Siempre la playa y mejor con olas cerca.

¿Qué deporte practica?

Siempre jugué fútbol, pero lo dejé por muchas lesiones. Ahora soy amante del surf y hace poco he incursionado en tenis. Me encanta hacer deporte.

¿Cocktail o trago favorito?

Pisco Sour (hecho con coctelera y poca espuma).

¿Cuál es su restaurante favorito?

Osaka.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

El norte de Perú ; Órganos, Cabo Blanco.

Descríbase en 3 palabras.

Honesto, disciplinado y ‘chacotero’.

¿Tiene algún talento oculto?

Debe estar muy oculto.

Una frase que lo defina

“Te hago el ‘challenge’”.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Patagonia.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Daniel Yergin, autor de The Prize.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Manolo, mi CEO y mentor. Sé feliz y haz el bien, mejor aún si eres feliz haciendo el bien.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Agilizar los procesos para retirar a un sospechoso de faltas éticas cuando hay indicios serios.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Cuál es tu propósito y por qué te gustaría trabajar en esta empresa?

¿Cuál es su mayor orgullo?

La familia que he formado con mi esposa y tres hijos.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Que el país se nos está yendo de las manos por las actividades ilegales.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Ser chamba y muy creativos (seríamos campeones en memes).

¿Y su principal defecto?

Somos muy criollos y la informalidad no es buena para los negocios.