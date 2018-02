Hay un nuevo Monopoly ideado en especial para hacer trampa

ras dejar atrás el GO, reunir US$200 millones y desplazar a Mattel Inc. como fabricante de juguetes número 1 en términos de ventas, Hasbro Inc. vertió gasolina sobre las brasas de los juegos nocturnos: ahora está bien hacer trampa en el Monopoly.

La Monopoly Cheater’s Edition se lanzará este otoño boreal con nuevas reglas y elementos que alentarán la trampa como parte del juego. Esta nueva edición especial va más allá de simples temáticas, como la edición de "La guerra de las galaxias", e introduce un nuevo estilo en uno de los juegos de mesa más populares de todos los tiempos.

“Como sabe todo el que haya participado en el juego, la competencia amistosa con frecuencia suele intensificarse”, le dijo a Bloomberg el vicepresidente de Hasbro, Jonathan Berkowitz. “Eso significa que los jugadores tratan de violar las reglas en su búsqueda del triunfo”.

Además de las habituales Cajas de Comunidad y Cartas de Suerte, 15 “Cartas de Trampa” indicarán a los jugadores que lleven a cabo discretos sabotajes y trampas en el transcurso del juego. Si lo consiguen, los jugadores exitosos recibirán una inyección de efectivo o propiedades gratis. Si se los descubre, los jugadores se verán obligados a devolver dinero y hasta podrán terminar esposados en la cárcel: literalmente sujetos al tablero mediante esposas plásticas.

Berkowitz sostiene que el elemento de trampa aumenta el atractivo del juego original al ofrecer una “segunda capa lúdica”, que irónicamente podría resultar atractiva a los jugadores de Monopoly respetuosos de la ley.

La lista de trampas “aprobadas” comprende robarle al banco, saltarse espacios, mover la ficha de un oponente, no pagar renta, agregar a nuestra cartera un hotel que no compramos, eliminar un hotel de la propiedad de otro jugador, mover la ficha de otro jugador en lugar de la nuestra y cobrar alquiler por la propiedad de otro. Si nada de eso le genera un ataque de nervios, este juego es para usted.

Si alguien se pregunta cómo se espera que los jugadores se salgan con la suya, basta con considerar que la Cheater’s Edition es la primera en la historia del Monopoly que no exige que se designe un banquero. Y si no hay nadie al frente del negocio… pues bien, la naturaleza humana es muy especial.

Hasbro tuvo la idea de la edición especial luego de un estudio interno entre unas 2.000 personas que reveló que la mitad de los jugadores trata de hacer trampa. En enero, Hasbro hasta creó un “CheatBot” en el Messenger de Facebook para denunciar infractores y aplicarles un castigo apropiado.

Berkowitz dice que el sentido de la Cheater’s Edition es incorporar qué es aceptable en un juego y qué no lo es. “Esta nueva versión empareja el juego de modo que todos operen según las mismas reglas universales, sin que los tramposos astutos tengan ventajas especiales”.

Sin duda eso plantea profundos interrogantes filosóficos sobre la vida moderna y el futuro de la ética y la humanidad, pero… Un momento: ¿ha caído en Rambla? ¡Sí, siempre tuve un hotel ahí! Créame.

