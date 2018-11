Hoteles Marriott anuncia hackeo que podría afectar hasta a 500 millones de clientes

La cadena hotelera Marriott dijo el viernes que información de hasta 500 millones de clientes podría estar comprometida a causa del pirateo de la base de datos de reservaciones Starwood.

Durante la reciente investigación de un "incidente de seguridad de datos", Marriott descubrió "que había habido acceso no autorizado a la red Starwood desde 2014", dijo la cadena en un comunicado.

Marriott detalló en un comunicado que recibió un señalamiento el 8 de septiembre de 2018 relacionado con un intento de acceder a una gran base de datos de reservas en Estados Unidos, y la investigación reveló que un "tercero no autorizado" había "copiado y cifrado información, y había realizado operaciones para eliminarlos".

La firma hotelera dijo que no ha terminado de identificar la información que ha sido duplicada.

Señaló que para unos 327 millones de los aproximadamente 500 millones de clientes que figurarían en la base de datos afectada, la información que podría estar comprometida incluye nombres, direcciones postales y de correo electrónico, números de teléfono y pasaporte, fecha de nacimiento, sexo e incluso detalles de la cuenta Starwood Preferred Guest (SPG), una tarjeta de gama alta recientemente lanzada por el emisor de tarjetas de crédito American Express (AmEx) para viajeros regulares.

Para el resto, la información solo incluye el nombre y, en algunos casos, otros detalles como direcciones de correo electrónico y postal.

Marriott ha creado un sitio web (info.starwoodhotels.com) y un centro de llamadas para informar a los clientes, y tiene previsto enviar correos electrónicos a los afectados a partir del viernes, agregó.

Además, ofrece una suscripción gratuita a WebWatcher, un servicio que supervisa internet para verificar si los datos personales de un cliente son utilizados.

La cartera de hoteles de Starwood incluye W Hotels, Sheraton Hotels and Resorts, Westin Hotels and Resorts, Le Méridien Hotels and Resorts, Four Points by Sheraton y Design Hotels.