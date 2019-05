"Huawei va a vender menos y no podrá destronar a Samsung este año"

Tras conocerse que Huawei entró a la lista negra de Estados Unidos y que en tres meses no podrán tener negocios con empresas estadounidenses, surgió la inquietud sobre conocer cuál será el futuro de la marca. Fernando Grados, director de Dominio Consultores, nos brinda su perspectiva.

¿Cuál es el desempeño de Huawei en el mercado?

Es una de las principales marcas de tecnología que hay en el mundo. En cuanto a equipos móviles, es la segunda más vendida en el mundo y en el Perú también.

¿Cómo cree que la impactará el bloqueo estadounidense?

En el caso de los proveedores, compañías como Intel y Qualcomm no van a poder vender sus chips o procesadores a Huawei. En el caso de los usuarios, las repercusiones aún no están del todo claras. Ahí sería bueno prender una luz ámbar, pero no alarmarnos todavía. Por el momento tenemos tres meses en los que vamos a poder seguir usando las aplicaciones que vienen de Google. Después de ese periodo no podrá proveerle servicios.

¿Qué significa esto de cara a los usuarios?

Si esta limitación se mantiene, significa que los celulares no van a poder tener el sistema operativo Google [Android] y tampoco accederán a la tienda de aplicaciones de Google [Google Play]. En el caso del sistema operativo, como Android es un software de código abierto, Huawei podría desarrollar su propia versión. En el caso de la tienda el problema es más complejo porque se necesitarán desarrollar cientos de nuevos aplicativos.

¿En términos prácticos, después del 19 de agosto, los usuarios de Huawei podrán seguir usando YouTube, Facebook, Waze y Apps bancarias sin problema?

En cuanto a la galería de Apps como Google Maps. YouTube, Waze, Gmail, etc., lamentablemente a partir de dicha fecha no podrán usarlas tal y como se informó hasta al momento. En cuanto a aplicativos de bancos locales u otro tipo de Apps como por ejemplo, las de Sunat y el SAT, en teoría se podrían seguir utilizando siempre y cuando el desarrollo que haga Huawei sea uno bastante compatible con Android.

¿Cree que podrá Huawei cautivar suficientes desarrolladores para su nuevo sistema operativo?

Va a depender de su músculo, de la estrategia de inversión que haga. Una vez, hace un par de años, uno de los gerentes de Huawei en Perú me dijo, “Nosotros tenemos el músculo, la plata”. Pues ahora es el momento de demostrar el músculo. El músculo lo que les va a permitir es atraer una cantidad suficiente de desarrolladores a su nueva versión [parecida a la de Google].

Otros lo intentaron antes sin éxito. Por ejemplo Microsoft, Blackberry, Nokia...

Ellos creían que con su sistema operativo móvil lo solucionaban y eso no funciona así. Había que desarrollar las Apps. Ellos se demoraron en reaccionar y cuando lo intentaron ya era tarde. Para cualquier desarrollador hoy es mejor negocio desarrollar en Android y en Apple porque tienen muchos usuarios.

¿China es uno de los pocos que no usa Google?

Sí. Tienen otros sistemas operativos. Y eso es una ventaja para Huawei. Le da un número grande de usuarios en China. Tienen la base para empezar que no tenía Microsoft o Blackberry. Y de ahí se puede ir a otros países. Pero el gran sueño de desplazar a Samsung está bastante más lejos. Así ellos logren un mejor acuerdo en agosto, están perdiendo meses y ese tiempo permitirá hacer más fuerte a Samsung y sus otros rivales.

¿Se aprovecharán del pánico ?

Claro. Si fuera yo, saco mi nuevo modelo antes, me adelanto y aprovecho. El P30 era la nube gris para Samsung. Hoy el P30 no tiene valor. Así de simple. Ha sido borrado del mapa del primer competidor. Huawei era una espina en su zapato. Y pase lo que pase, ya este año Huawei está bien lejos de poder superarlos, como pretendían.

" Huawei es la primera empresa mundial en tecnología de redes, y la restricción no solamente va para los celulares, sino también para estos otros productos".

¿Estima que se mantendrán entre los tres primeros?

Depende de lo que pase en los próximos tres meses y a qué arreglos se llegue. El cuarto competidor está bastante distante, entonces eso le da un buen ancho para bajar sin perder su podio. Puede resistir su segundo lugar en el mercado un buen tiempo. Pero este año con seguridad no podrá destronar a Samsung. Si las restricciones se mantienen duras irá bajando cada vez más. Será gradual. China te puede contener, no quiebras, pero la amenaza ante el líder se debilita fuertemente.

¿Qué podría esperarse en términos de impacto a la marca?

Construir una marca no es fácil. Huawei en el transcurso de estos últimos cinco años ha logrado posicionarse adecuadamente. Sin embargo, así como cuesta mucho construir una marca, su destrucción se puede dar de un día para el otro. Esta medida definitivamente los va a afectar. Huawei es la primera empresa mundial en tecnología de redes, y la restricción no solamente va para los celulares, sino también para estos otros productos.

¿Cuán drástico podría ser el daño?

El efecto inmediato para la empresa va a ser una bajada en las ventas. No me queda duda que la marca va a vender menos este año porque, por más que se quieran poner los paños fríos sobre el tema, la gente va a dudar. Y cuando uno duda, se abstiene. Sin embargo, si hace un buen trabajo para recuperar la posición o negocia con EE.UU., quizá la afectación no sea tan fuerte. Ahora es el momento de demostrar que tienen el músculo, la plata.

¿Qué pasará con las otras marcas competidoras, como Apple o Samsung?

Por el lado de la coreana Samsung creo que serán los que van a salir mejor parados. Como aliados de Estados Unidos se benefician. En el caso de Apple, me temo que puede ser muchísimo más complicado porque ellos fabrican sus celulares en China. Como contramedida a la tomada por [Donald] Trump, podría ser que China tome medidas contra Apple, con lo cual va a generarle una serie de problemas para competir en el mercado. Tendrían que montar fábricas en otros lugares con mano de obra más cara, lo que elevaría sus costos. Y eso afectaría su participación de mercado. No va a poder vender a ritmo que se requiera.

En el caso supuesto que la situación no mejore, ¿Samsung resultaría siempre el mejor parado?

El mejor parado es Samsung en todos los escenarios. Puede haber más afectados luego. Lenovo es una fábrica china que es dueña de los celulares Motorola. Y se complicaría la situación del mercado si entran ellos también a la lista negra, que involucra no solo a Estados Unidos, sino a todos sus aliados, como Inglaterra o Alemania.

¿Nokia podría beneficiarse?

Dependerá de su músculo financiero. Ellos también fabrican en China. Los suecos podrían revivir sus fábricas, pero si no tienen la plata es difícil. El problema es que el costo sería mayor; la mano de obra.

Será una decisión con muchas aristas que afecta a toda una cadena de proveedores globales hasta que parchas el bache. De lo que sí no me queda ninguna duda es que Huawei va a vender menos este año.