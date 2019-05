Huawei: Fabricantes europeos afirmaron que abastecerán a la firma tras bloqueo de Trump

Los fabricantes europeos de semiconductores dijeron que seguirían suministrando a Huawei Technologies Co., después de que los efectos de la prohibición de Estados Unidos siguieron extendiéndose en los mercados globales.

La administración Trump incluyó el viernes a Huawei en su lista negra –bajo acusaciones de ayudar a Pekín en espionaje– y amenazó con suspender los suministros de software y semiconductores estadounidenses que la empresa china necesita para fabricar sus productos.

Un portavoz de Infineon Technologies AG, uno de los fabricantes de chips más grandes de Europa, dijo que la mayoría de los productos que provee a Huawei no están sujetos a las restricciones de EE.UU., y agregó que el fabricante de chips puede "hacer adaptaciones en nuestra cadena de suministro internacional". Con sede en Austria, AMS AG también informó que no había suspendido los envíos a Huawei.

Huawei representa el 1,3% de las ventas de Infineon y el 3,7% de los ingresos de AMS, según datos recopilados por Bloomberg. Infineon suspendió sus envíos a Huawei, informó Nikkei Asian Review el lunes a primera hora, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

El Departamento de Comercio de EE.UU. dijo que incluirá a Huawei en una "Lista de entidades". La medida implica que cualquier empresa de EE.UU. necesitará una licencia especial para vender productos al mayor fabricante de equipos de redes del mundo y la segunda marca más importante de teléfonos inteligentes. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo a Bloomberg Television que las medidas que limitan el acceso de China a los componentes de EE.UU. serían oficializadas el 17 de mayo.

Fabricantes de chips estadounidenses, como Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc. han dicho a sus empleados que no enviarán suministros a Huawei hasta nuevo aviso, según personas familiarizadas con sus medidas.

Los actuales teléfonos Huawei seguirán teniendo acceso a Play Store y sus actualizaciones. No obstante, en las próximas versiones se tendrá una nueva versión de Android basada en AOSP. (Foto: Reuters)

El fallo implica que los proveedores fuera de EE.UU. que pueden suministrar productos de investigación y fabricación para Huawei podrían no verse tan afectados.

NXP Semiconductors NV, que cotiza en Nueva York y recibe el 1,6% de sus ventas de Huawei, según datos recopilados por Bloomberg, dijo que posee una política para garantizar su cumplimiento con las leyes y las normas comerciales. "Esto también se aplica a los suministros para Huawei, en la medida en que los suministros estén cubiertos por la orden de EE.UU.", informó la compañía el lunes que declinó realizar mayores comentarios.

Algunas empresas son, incluso, abiertamente optimistas. "Como una organización global con sede en el Reino Unido, sin investigación ni desarrollo en EE.UU., estamos en una posición única para trabajar con compañías de todo el mundo", dijo Woz Ahmed, vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo de Imagination Technologies.

Dialog Semiconductor Plc, una compañía tecnológica del Reino Unido que suministra chips de administración de energía para varios productos de Huawei, está monitoreando desde cerca la situación, según una persona familiarizada con el asunto.

Hasta ahora, los inversionistas mantienen una visión más bajista. STMicroelectronics NV cayó hasta un 10,2% en París el lunes, mientras que Infineon descendió hasta un 6% en Fráncfort. Las acciones en AMS cayeron hasta un 13,4%, el máximo en más de tres meses. NXP cayó un 2,8% a las 7:51 a.m. en Nueva York durante las operaciones previas al mercado.

Se dice que Huawei ha almacenado suficientes chips y otros componentes esenciales para mantener su negocio en funcionamiento durante al menos tres meses y que se ha estado preparando para dicha eventualidad desde, por lo menos, mediados de 2018, a través de la acumulación de componentes mientras diseñaba sus propios chips, dijeron personas familiarizadas con el asunto.