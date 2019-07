Huawei estima que Google es su principal socio de negocios estadounidense

Luego de anunciar que invertirán en sumar centros de atención al cliente para impulsar la marca –cerrarán el año con diez locales– Mang Tang, director de Terminales de Huawei Perú, concede la primera entrevista local desde que se conoció el veto estadounidense y nos explica su impacto.

La administración de Trump informó que se darán facilidades. ¿Sienten que ya pasó la tormenta?

La realidad es que no sabemos exactamente qué pasará en el futuro. La estrategia ahora es seguir enfocándonos en tener un mejor servicio para nuestros consumidores y mantener el esfuerzo de márketing para las ventas en retail. No es que este anuncio nos cambie las estrategias. Desde el inicio del año, siempre, Huawei tuvo su plan b. Los problemas los hemos atendido con un plan b. Por eso no nos va a golpear demasiado.

Con relación al hardware de los teléfonos, ¿han identificado suficientes proveedores no estadounidenses que les permitan sobrellevar el temporal?

El vuelo se mantiene y llegará a destino, porque los componentes más importantes – si lo comparamos con un avión sería el motor y la hélice – han sido protegidos. Tenemos bastante componentes, como por ejemplo los chips, en los que hay proveedores estadounidenses pero también chinos. En el caso hipotético que Estados Unidos nos deje de proveer algún accesorio o componente, en realidad puede ser hasta una buena noticia porque las empresas chinas se pueden convertir en nuestros proveedores. El Gobierno chino está fomentando bastante el desarrollo de dichas empresas tecnológicas.

Dado que seguirán en la lista negra, pero con excepciones, ¿quién les gustaría que fuera el primer exonerado? ¿Quién es su principal socio estadounidense?

Google. En verdad es la empresa más importante para nosotros. Queremos mantener una estrecha relación y seguir trabajando con el sistema Android. Con respecto a los proveedores de hardware no estamos tan preocupados porque en Japón, China Continental, Taiwan y Corea del Sur nos podrán atender.

La Casa Blanca permitirá a las empresas estadounidense que vendan productos al fabricante chino Huawei, anunció Donald Trump. (Foto: AFP)

¿El veto afectará más al fabricante de hardware estadounidense que al chino?

En realidad el bloqueo afectó bastante a las empresas estadounidenses porque toda la cadena está integrada globalmente y al perder ventas se afecta su posición en la cadena de abastecimiento. Si ellos invirtieron altas sumas en desarrollo al inicio de la cadena y no logran venderlo, eso los va a perjudicar para poder generar ingresos y desarrollar nuevas tecnologías. Eso los ha golpeado bastante. Además se genera una alerta en las empresas manufacturas de otros países que se plantearán hacer su propia inversión y suplirlos para no depender de ellos.

¿Cuánto dependían de estos fabricantes en la producción de teléfonos antes del veto?

Varía dependiendo del modelo. Hay algunos que solo tienen el 5% del hardware con proveedor estadounidense. Hay otras gamas que sí tenían más dependencia de sus chips, pero luego del incidente ya se ha activado el plan b y han comenzado a cambiar los chips. Corea del Sur, Japón tienen productos de alta calidad para atendernos.

¿Y por qué con Google es diferente?

Google es importante por varias razones. Sabemos que en el tema del ecosistema operativo hay una situación de oligopolio: o usas ios (Apple) o Android (Google). El mercado chino es particular e independiente, distinto, pero en el mundo occidental los usuarios son bastante dependientes de Android y nosotros queremos proteger a nuestros usuarios. Huawei cuenta con 500 millones de usuarios y ellos quieren estar dentro del ecosistema de Google, por ende es importante para nosotros. Además, como Android es basado en código abierto y mejorado con la colaboración de todos, Huawei también es muy importante para ellos por los códigos que ha aportado para su desarrollo.

¿Cree que la dependencia ante Google es un tema solo de marca?

En China, que tiene un ecosistema totalmente diferente, los usuarios no usan Gmail, Youtube, etc. Y están bien. Pero la tendencia en Europa es atender el reclamo de por qué hay el amarre entre el sistema operativo y la tienda de aplicaciones. Se está condicionando al consumidor a tener un sistema operativo para tener una serie de aplicaciones. Esperamos que los usuarios acá puedan acceder a Gmail, Youtube, etc. con el sistema operativo de Huawei.

¿Y cómo ha reaccionado el comprador peruano ante todos estos anuncios y giros políticos? Entiendo cayeron 13%...

Este incidente nos ha permitido crecer bastante en China y en el medio oriente. En Perú sí nos han golpeado un poco, también en Australia y Europa. La meta de liderar se dilatará un poco, pero solo eso.