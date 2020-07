El sábado, Cineplanet empezó a acatar la disposición del Indecopi que permite al público ingresar a las salas de cine con alimentos y bebidas similares a los expedidos por la cadena.

De acuerdo a Fernando Soriano, CEO de Cineplanet, el fin de semana transcurrió con normalidad.

“El público ha respondido de manera favorable, han comprendido nuestra labor educativa. Sabíamos que el inicio sería duro, pero estamos aprendiendo”, asegura.

Además, afirma que la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) malinterpretó un comunicado interno que tenía como objetivo clarificar las dudas de los colaboradores respecto al fallo del Indecopi.

“Allí se señala que el cine podría –en condicional- reservarse el derecho de no permitir el ingreso de productos que no cuenten con registro sanitario para salvaguardar las condiciones de higiene a las que expresamente alude Indecopi […] Sin embargo, no creo que [en algún momento] se exija esto. Se trata de una recomendación”, apunta Soriano.

"No vamos a pedir registro sanitario de la canchita; ni siquiera hay que poner este tema ahí", agregó.

Respecto a las gaseosas, el ejecutivo detalla que la restricción al ingreso de botellas -plásticas o de vidrio- y de latas responde a una medida de seguridad.

“En los cines y estadios del mundo está prohibido ingresar con botellas por el peligro que representan, pues pueden ser usadas como armas en alguna eventual discusión entre clientes […] Tenemos claro que tenemos que respetar las normas del país. No hubo intención de ‘sacarle la vuelta' al Indecopi como otros pretenden asegurar”, sentencia el ejecutivo.

El fin de semana, Cineplanet entregó vasos para que sus clientes vacíen sus bebidas. Aunque Soriano no descarta que esto eventualmente tenga un costo, apunta que aún no se tiene claro cuándo.

“Estamos en el proceso de educar y aprender esta nueva forma de atender a nuestros clientes. No sé cuánto dure, [pero el proceso de aprendizaje] sería más sencillo si es que no tuviésemos un vocero que está continuamente azuzando al público diciéndole que este negocio trata de malograr la experiencia de nuestros usuarios”, dijo.

Este proceso de aprendizaje, sin embargo, ha tenido repercusión económica. “Definitivamente los números se han visto afectados el fin de semana. Me reservo el derecho de dar algún calificativo a eso”, sentencia.

LA NORMA De acuerdo con el abogado Fernando Raventós, la disposición sobre las botellas es válida. Sin embargo, considera que las de plástico sí podrían ingresar a las salas de cine pues no son objetos contundentes ni cortantes.

Asimismo, considera que las medidas tomadas por la cadena podrían ser parte de una estrategia legal. “Cineplanet podría estar forzando la medida para argumentar que es absurda. Esto podría terminar levantado la prohibición”, detalla.

Resalta, además, que el fallo del Indecopi debería ser aplicado en todas las cadenas de cines del país, pues labor de este organismo es velar por la igualdad de competencia en todos los ámbitos e industrias.

“Si el modelo de negocio es vender cine con comida para poder generar un subsidio cruzado para vender entradas más baratas, lo que tienen que hacer ahora es poner como objetivo social 'cine-dulcería’ o 'cine-restaurante'”, finaliza.