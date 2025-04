¿Cómo encaja en este ecosistema la Inteligencia Artificial (IA)? ¿Es segura su utilización? ¿Cuánto cuesta implementarla? Responde Javier Kuan, gerente comercial del grupo Efitec, compañía especializada en transformación digital.

— ¿Qué sectores productivos están más avanzados en digitalización y expuestos a ciberataques?

Sin duda, el sector financiero es el que más ha adoptado la tecnología digital, pero el sector retail también se ha digitalizado mucho con el empuje de la pandemia. Hoy, la oferta de mercado y la forma en la que los clientes acceden a los servicios de estos dos sectores es a través de plataformas digitales.

— ¿Y eso los expone a más ciberataques?

Lo hemos visto hace poco con un banco muy conocido (Interbank) que quedó expuesto en su ciberseguridad y frenado en sus operaciones, porque estas se basan 100% en tecnologías digitales.

— ¿El secuestro de información es más problemático para las grandes empresas?

Hablamos de secuestros a todo tipo de entidades y empresas. Antes los ataques eran dirigidos a la gran banca. Hoy, los secuestros se están dirigiendo de forma casi aleatoria, por segmentos de IP (Internet Protocol). Esto ya no está dirigido a las empresas millonarias, sino que también apunta a pequeñas y medianas empresas y a entidades del Estado.

— ¿Cómo se defienden las empresas?

Muchas de ellas suelen pasar el tema de la vergüenza porque no saben cómo resolver este problema y no lo denuncian. Por el contrario, suelen acudir al proveedor que tienen cerca para resolver el problema.

Más del 20% de las empresas peruanas, de todos los tamaños, han sufrido un ataque cibernético, según Efitec.

— ¿Qué porcentaje de las empresas peruanas han recibido ciberataques?

Yo presenté una cifra en una entrevista reciente, donde decía que, por lo menos, un 20% de las empresas han sufrido algún tipo de ciberataque. Pero creo que esta estadística se queda corta porque deberíamos preguntarnos: ¿De qué calibre es el ataque?

— ¿Es tan importante el número como la intensidad del ataque?

Una cosa es un virus y otra cosa es un ransomware donde la información queda secuestrada y la empresa no puede operar por días o semanas. El porcentaje de ciberataques es importante, pero también su impacto, que es gravísimo con unos pocos ransomwares.

— ¿Se puede decir que problema es más grave en el Estado porque invierte menos en ciberseguridad?

Es correcto. En primer lugar, por la limitación presupuestal de las entidades estatales. Y, en segundo lugar, por su lentitud para adquirir tecnologías de ciberseguridad. Puede ocurrir que los ciberdelincuentes accedan a la tecnología más vigente para atacar, y de forma más rápida de lo que el Estado puede disponer por su forma lenta de contratación.

— Es evidente que los hackers disponen de más recursos tecnológicos.

Los ciberataques se logran usando la Inteligencia Artificial (IA), mientras que las entidades estatales siguen usando los mecanismos tradicionales o usando IA, pero en su versión menos actualizada, lo cual no es suficiente para que se defiendan de nuevos ataques.

— Entiendo que la mayoría de empresas no divulga los ciberataques que experimentan. ¿Por eso hay tan pocas estadísticas?

Obviamente, porque hay muchas personas y entidades expuestas en las bases de datos. Y también porque hay un posible impacto ante Sunat, por la forma cómo están operando o dejando de operar. Eso puede generar algún tipo de exposición tributaria. Entonces, esto se maneja con mucho recelo. Y también por un tema de competencia porque ninguna empresa quiere develar información que no sea la estrictamente necesaria.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

— La Inteligencia Artificial es usada en los ciberataques. Muchos temen, también, que reemplazará a técnicos y empleados. ¿Es un riesgo para los recursos humanos?

Yo creo que nos toca adoptar esta tecnología para poder usarla en beneficio de la sociedad. La IA ha venido para optimizar y ayudarnos en una serie de labores, y hay que empezar a adoptarla para ser más productivos.

Las PYMES se verán bastante beneficiadas por el uso de la Inteligencia Artificial, señala Efitec. (Foto: Andina)

— ¿Por ejemplo?

Por ejemplo, en el campo de la minería, me imagino a operarios analizando información con IA para saber dónde realizar una exploración con mayor probabilidad de éxito. La IA va a asesorarnos en todo sentido y en múltiples frentes.

— ¿Cuánto cuesta implementar una IA en una empresa?

Diría que no tiene un costo prohibitivo para las empresas. Al ser un modelo de pago por uso (pay per use), da los mismo que se utilice para 50 empleados que para 10 mil, como en el caso de un banco. Y con esto quiero decir que una empresa pequeña puede adquirir la IA de la empresa más grande del país y pagar solamente por la escala de personas que trabajan en ella.

— ¿Puede ser aplicada a negocios de todos los tamaños?

Yo creo que la IA se puede aplicar para todo, empezando por las pymes. Una pyme no puede tener un abogado a tiempo completo ni una persona de marketing ni una persona de social media. La IA puede ser un asesor legal muy útil, por lo menos, en una primera instancia. Y también puede actuar como asesor contable y financiero. Entonces, yo veo que el potencial de la IA va a todo nivel de empresas. Pero claro, no es lo mismo un Chat GPT que una IA insertada en tu modelo de negocio.

— ¿Cuál es la diferencia?

Por ejemplo, nosotros tenemos una asesoría para directivos donde explicamos, más allá del Chat GPT, cómo desarrollar un chat empresarial que conozca a fondo la empresa y les permita disponer de procedimientos y procesos para que los empleados ejecuten sus labores de la forma más óptima. Esto, con una IA asistente, que será la experta dentro de la empresa.

— ¿La implementación de la IA es un proceso irreversible, entonces?

Sin lugar a dudas la IA va a terminar enquistándose en muchos de nuestros procesos de forma orquestada o, simplemente a nivel de herramientas de trabajo, porque ya la tenemos en nuestro Windows, en nuestro WhatsApp y en nuestro Google Meet.

— ¿La IA puede ser hackeada?

Ha habido casos. La IA está en constante evolución, pero se deben utilizar todos los mecanismos de defensa, de seguridad y de niveles de información para que diga lo correcto y a las personas correctas. Lo que no queremos es que la IA brinde información ejecutiva a un analista de negocios, por ejemplo.

Efitec desarrolla aplicaciones de IA para mejorar la exploración minera y la explotación de lotes petroleros. (Foto: Andina)

— ¿DeepSeek va a revolucionar la Inteligencia artificial?

El impacto de DeepSeek ha sido inmediato, al extremo de que empresas como Amazon Web Services ya la han incorporado en su plataforma de servicios. O sea, que hay ahora múltiples modelos fundacionales disponibles. Esta es una validación de que la propuesta de DeepSeek es oportuna y costo-eficiente.

— ¿Ustedes piensan utilizar DeepSeek?

Sí. Después de todo lo que hemos analizado, muy probablemente la utilizaremos por los próximos meses, porque esto cambia muy rápido. Pero, sí, será una de las plataformas que utilizaremos para múltiples proyectos.

— ¿Cuál es la diferencia entre Deep Seek y Chat GPT? ¿El costo?

La diferencia es que Deep Seek tiene un mayor nivel de precisión. El costo no es significativamente menor, según lo que hemos analizado. Sin embargo, al haberse publicado como un modelo open source, va a generar que múltiples desarrolladores e implementadores la utilicen de forma significativa. Esto, a diferencia de lo que ocurre con los últimos modelos de IA, que son cerrados.

EXPANSIÓN

— ¿Con qué empresas trabajan en Efitec?

Nosotros tenemos contratos importantes para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en el sector financiero, particularmente, con Seguros Rímac y Protecta, que son clientes con los que venimos trabajando desde hace años.

— ¿Con qué otros sectores trabajan?

Tenemos un cliente en el sector industrial, que es BASA. Y tenemos clientes que buscan implementar proyectos de Internet de las Cosas para reducir el tiempo de inactividad productiva y hacer que las empresas sean más competitivas.

— ¿Tienen expectativa de ingresar al sector minero energético?

Sí. Tenemos algunos proyectos que están asociados a mejorar la eficiencia de la exploración y la operación minera. Y en hidrocarburos estuvimos haciendo recientemente el análisis de modelos predictivos para evaluar el potencial de los lotes de hidrocarburos. Hay múltiples campos donde la IA va a intervenir de forma embebida en los dispositivos o integrando proceso de negocios.

En enero, DeepSeek se convirtió en la aplicación más descargada y causó conmoción en el mercado de las acciones tecnológicas.

— ¿Dónde opera Efitec?

Efitec es una empresa con más de diez años en el Perú y con operaciones en Ecuador y Estados Unidos desde hace, por lo menos, unos cinco años.

— ¿Tienen planes para expandirse a otras regiones?

Sí. Estamos haciendo evaluaciones para expandirnos, tanto en Colombia como en Panamá. Pensamos que lo concretaremos en el 2025 o en el 2026.