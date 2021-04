Conforme a los criterios de Saber más

En el Ranking QS Online MBA 2021, publicado el miércoles 21 de abril, IE Business School (España) ocupó, por cuarto año consecutivo, el primer lugar como mejor escuela de negocios del mundo. En conversación con El Comercio, Bruno Garro, director de IE Business School para el Perú, Paraguay y Bolivia, detalló el proceso y los requisitos para postular y obtener becas tanto en la IE University como en la escuela de negocios. Asimismo, contó de qué manera la institución hizo frente a la pandemia y a la crisis económica.

–Las restricciones producto de la pandemia afectaron las economías de muchas familias peruanas, ¿esta situación impactó en el número de postulaciones de peruanos a la IE University?

No. Incluso, al inicio de la pandemia vimos un incremento de interés hacia los diferentes programas de grados que tenemos en IE. Hemos tenido alrededor de 29 personas que han aplicado a programas de grado. Lo que sí ha ocurrido es que algunos alumnos han solicitado becas.

–¿Cómo enfrentaron las clases virtuales durante la pandemia? ¿Estaban preparados?

No somos nuevos en la formación online de primer nivel, tanto síncrona como asíncrona. IE es una universidad y escuela de negocios que desde el año 98 viene apostando mucho por la formación online. Por eso, dos semanas antes del inicio del estado de emergencia, el IE decidió trasladar todos sus programas de grado, de maestrías y otros al formato online. Esto se mantuvo hasta julio, cuando el gobierno español autorizó volver a las clases presenciales. Claro está que se hizo siguiendo protocolos y con un aforo reducido para mantener el distanciamiento social.

–Intuyo que, por diversas razones ligadas a la pandemia, muchos alumnos no han podido regresar a las clases presenciales, ¿cómo la universidad ha abordado este asunto?

No todo el mundo ha podido volver al formato presencial. Hemos creado un formato llamado ‘liquid’, que es una combinación del formato presencial con el formato online. Hoy en día uno puede llevar las clases en formato online y presencial de manera síncrona.

En el caso del MBA, por ejemplo, hay horarios en que los alumnos del formato online están escuchando la misma clase de quienes lo están haciendo de manera presencial en Madrid.

–¿Qué ofrece IE University en el aspecto académico?

La IE University está dentro del acuerdo de Bolonia, por lo cual tiene un formato de metodología de enseñanza no tradicional. Nosotros no vamos directamente a los típicos cursos de estudios generales, sino vamos a los cursos de carrera. Esto a través de un formato donde implica mucho trabajo en equipo. No buscamos alumnos paporreteros que busquen entender solo conceptos. Buscamos alumnos que sean prácticos, alumnos que conozcan la teoría, el conocimiento y puedan aplicarlo a casos reales. Queremos que los alumnos aprendan a tomar decisiones y desarrollen habilidades blandas, habilidades de comunicación, capacidades para el trabajo en equipo, y liderazgo.

En ese sentido, los alumnos tienen la posibilidad de llevar hasta un 12% de cursos de carreras distintas a las suyas. Con esto se busca tener un alumno disruptivo.

–¿Las clases son dictadas en español?

No, todos esos programas son 100% en inglés. Por tanto, el postulante tiene que ser bilingüe.

–¿Qué carreras ofrece la universidad?

Nosotros tenemos programas de negocios, comunicación, arquitectura, psicología empresarial, relaciones internacionales, matemáticas aplicadas, entre otros.

–¿Cuál es el proceso a seguir si un peruano quiere estudiar en IE University?

La postulación del alumno involucra varios temas. Primero, una solicitud de admisión, que se hace de manera virtual y en inglés. Se le pide al postulante realizar unos ensayos. Luego, deberá rendir el IE Global Admissions Test, que es una prueba de tipo psicotécnica, de razonamiento matemático y verbal, tiene un test de personalidad, entre otras pruebas. Este test se realiza en línea.

Una vez que termine el proceso, el postulante deberá hacer un pago de 150 euros, que es la tasa de admisión. De ahí, su expediente será evaluado por un sistema de inteligencia artificial, el cual le lanza un reto. Este puede ser un caso multimedia online o una conversación con un profesor de IE.

–Si el alumno supera ese reto, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar?

De ahí se pide la certificación de idiomas. Una constancia de que el alumno haya estudiado en un colegio donde solo se hablaba inglés o una certificación que demuestre que el postulante domina el idioma, como puede ser el TOEFL, un examen de duolingo, etc.

Después, el postulante deberá pasar una entrevista en inglés con el departamento de admisión de la universidad.

–¿Cuánto tiempo podría llevar ese proceso?

Todo el proceso puede demorar entre dos y cuatro meses, dependiendo de qué tan rápido cuente la persona con sus documentos. Los programas arrancan siempre en septiembre, por lo cual los alumnos pueden empezar a postular normalmente un año o nueve meses antes.

En caso, por ejemplo, de que el postulante no tuviera aún el título final que certifique que es egresado del colegio, podría conseguir una admisión condicionada.

–Mencionó que algunos estudiantes habían solicitado becas durante la pandemia, ¿qué porcentaje del costo total de los estudios podría cubrir este beneficio?

Las becas van desde un 10% hasta un 45% del costo de estudio. Se otorgan a través de la Fundación IE. Para aplicar a estas primero hay que ser admitido a la universidad, y luego poder postular a fondos de becas.

–¿Qué aspectos evalúa la universidad antes de otorgar las becas?

Para otorgar ese beneficio, la universidad analiza dos aspectos. Primero, se hace una evaluación financiera de la familia del postulante, y luego, se evalúa la calidad del postulante, como persona y como profesional.

Maestrías y doctorados

–¿Cuánto cuesta estudiar una maestría o un doctorado en IE University?

Varía según los programas. El MBA full time está contando alrededor de 72.000 euros. El Global Online MBA está contando 50.000 euros. El Executive MBA, diregido a perfiles directivos, 60.000 euros. Cabe mencionar que estos dos últimos son en formato blended, es decir, presencial y online.

Tenemos otros master especializados en Customer Experience, en Arquitectura y Diseño, en Comunicación corporativa y marketing, en Digital Marketing, entre otros. Todos ellos están alrededor de unos 30.000 euros promedio. Estos tienen una duración de 10 meses.

–¿Ofrecen algunas facilidades de pagos para los estudios de posgrado?

Sí. Los programas de becas van entre 10% y 40% del costo de estudios. En el caso específico del Perú, tenemos un convenio con el BCP, el cual financia con dos años de gracia, y con un plazo para pagar de entre cinco y siete años. Puede financiar hasta el 100% del máster y más de US$20.000 dólares de manutención. Las tasas del préstamo están sujetas a la evaluación del candidato o la garantía real que presenta.

Hay otros bancos que brindan financiamiento para maestrías, pero no tenemos convenios con ellos. El alumno tendría que buscar cuál entidad le ofrece mejores ofertas.

Adicionalmente a eso, tenemos convenios con bancos españoles, como el Banco Sabadell o el Banco Santander. Estos bancos ofrecen tasas muy competitivas, pero se les debe dar algunas garantías o que una empresa española donde la persona labore sirva de aval ante la entidad financiera.

–¿Cuál es el proceso para postular a una maestría o doctorado?

Lo primero que recomendaría es que se pongan en contacto con nosotros. Nos pueden escribir a peru@ie.edu, adjuntando sus curriculum vitae e indicando cuál es el interés que tienen para que luego nosotros podamos contactarlos

En cuanto al proceso de admisión de los master, es similar al de los grados, con algunas diferencias. En este caso, tienen que llenar una solicitud de admisión online, adjuntando la constancia de grado de bachiller, el certificado de notas, el certificado de tercio, quinto o décimo superior. Enviar también dos cartas de recomendación, siguiendo el formato de preguntas que el IE exige.

Luego, pueden rendir el IE Global Admissions Test, que es la prueba psicotécnica que el IE exige, enviar el curriculum vitae, y un ensayo. Una vez que se ha completado toda esa documentación, hay que pagar una tasa de 150 euros.

Posteriormente, al igual que en los grados, el expediente es evaluado por sistemas de inteligencia artificial que lanza un reto.

Si el candidato supera esa etapa, deberá rendir una entrevista en inglés o bilingüe con una o dos personas del área de admisiones.

–¿Es excluyente el requisito de haber pertenecido al tercio, quinto o décimo superior de la carrera universitaria?

No es excluyente. Si eres tercio, quinto o décimo, obviamente te favorece más. Se evalúa todo. Se evalúa también su desarrollo profesional en el tiempo.

–En el caso de doctorados y PhD, ¿cómo es el proceso de admisión?

Nosotros ponemos en contacto a los postulantes con la directora del programa. En IE somos bastante selectivos porque quienes postulen a un doctorado o PhD deben ser personas que están ligadas al mundo de la investigación, al mundo de la docencia, tienen que haber publicado algunos papers. Aquí se revisa mucho la experiencia que tiene el alumno. Luego, deberá pasar por varias entrevistas con representantes de la facultad.