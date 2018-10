El Perú está hoy cubierto por 70.585 km de fibra óptica, de los cuales 13.677 km corresponden a la Red Dorsal, informó Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones, ante la comisión de transportes del Congreso de la República.

Cuando se diseñó el proyecto de la Red Dorsal, en el 2012, en el país solo se contaba con 13.289 km de fibra tendida por los operadores privados, principalmente por la costa. Telefónica era el que más despliegue tenía al superar los 5 mil km.

En la actualidad los operadores privados poseen más de 57 mil km que cubren todo el territorio nacional, es decir se ha multiplicado por cuatro. Bitel es el operador con mayor tendido de red pues supera los 21 mil km. Lo sigue Claro, que posee 16,9 mil km y Telefónica con sus 11,5 mil.

La Red Dorsal fue iniciada en el 2014 y culminada a mediados del 2016, conllevando una inversión de US$333 millones. La obra funciona bajo la modalidad APP (Asociación Público Privada) y tiene como concesionario al grupo Azteca.

La Red Dorsal llega a las capitales de provincia. Para ir a los distritos hace falta culminar las redes regionales.

Nakagawa detalló que en el 2017 solo se estaba utilizando el 17,4% de lo previsto al diseñarla. Desde su concepción se establecio que la Red Dorsal fuera un medio de transporte de datos neutro, es decir que no brindara el servicio al usuario final. Para llegar a los distritos se necesitan las redes regionales. Sus clientes serían el mismo Estado y los privados.



Sin embargo, se fijó una tarifa fija que, dada la abundancia de competidores privados existentes hoy, no resulta atractiva. Además, todas las 21 redes regionales están retrasadas (aun no operativas) y por tanto no estan generando el tráfico previsto.

Osiptel diseñó cuatro alternativas de solución al problema de tarifas, incluyendo una propuesta de adenda, pero el MTC informó que no ha logrado consensuar la inclusión de uns adenda con el operador Azteca. Es por esta razon que se está revisando todo el contrato y la ley marco de forma integral con el apoyo del Banco Mundial y la CAF. MTC no descartó la posibilidad de que se pueda culminar este proceso con una reversion de la Red Dorsal al Estado.