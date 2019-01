Intradevco: "Hubo otros que ofrecieron más pero Alicorp nos dio las condiciones"

Alicorp anunció la adquisición de la compañía peruana Intradevco, dueña de las conocidas marcas Sapolio, Aval, Patito y Amor. Con esta movida, la gigante del grupo Romero no solo engrosará su oferta en cuidado del hogar sino que ingresará con fuerza al rubro de cuidado personal. La transacción fue por US$490 millones, según informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

¿Cómo se dio este acercamiento? Rafael Arosemena, gerente general de Intradevco, cuenta que Alicorp ya había mostrado hace unos años su interés por comprar la empresa. Y que volvieron nuevamente a manifestar su interés en esta oportunidad. En la puja también participaron otras empresas interesadas, más que nada, extranjeras: de México y la India, que estaban interesadas en ingresar al mercado peruano.

"Esta última vez, llegamos a un acuerdo satisfactorio. No ha sido el mejor precio, hubo otros que ofrecieron más pero que no nos daban las condiciones que queríamos para la empresa. Con Alicorp llegamos a un acuerdo no solo en la parte económica sino, sobre todo, en el objetivo de hacer crecer la empresa y en la preocupación por nuestro personal", comenta a El Comercio. Además, ambos portafolios han hecho un "calce perfecto, nuestro portafolio tiene lo que Alicorp no y nosotros lo que nosotros no teníamos", agrega.

Desde el día lunes, cuenta Arosemena- quien ha dirigido la compañía hace más de 20 años-, Alicorp distribuirá las marcas de Intradevco. Precisamente, la distribución es una de las fortalezas de la compañía de los Romero que más destaca Arosemena.

"Uno de nuestros puntos flacos era ese: la distribución", remarca. Así también, destaca que Alicorp va a desarrollar Intradevco, ya que tiene buenas prácticas de manufactura, lo que permitirá que la compañía logre más eficiencias para con la misma maquinaria se tenga mayor producción.

Arosemena confía en que ahora se ha formado una compañía potente, con capacidad de competir en cualquier mercado. Recordemos que Intradevco exporta a cerca de 40 países y Alicorp a 20 países. Uruguay será uno de los nuevos mercados a los que podrá ingresar Alicorp a través de esta adquisición.

"Los que van a estar preocupados son nuestros principales competidores", apunta. De acuerdo a información de Euromonitor, hasta el año pasado, Alicorp tenía el 30% de 'market share' en la categoría de cuidado del hogar e Intradevco el 20,6%.

¿Se mantendrán los precios? Como se recuerda, Intradevco- con Sapolio, Aval, Dento y Patito, como algunas de sus marcas bandera- se caracterizó por democratizar el consumo con precios económicos. ¿Alicorp continuará con esa estrategia? Arosemena señala que este es un punto que determinará el nuevo dueño. Pese a ello, indica que asume que así será. "Calidad y precio ha sido la política de Intradevco hace 30 años, creemos que Alicorp seguirá con ello".

Tras la venta de Intradevco, el ejecutivo, de casi 70 años, se alejará de la gerencia general de la compañía. No obstante, sostiene que se comprometió con Alicorp a brindar una asesoría personal en un principio. "Yo ya estaba con intenciones de ceder la posta, es un negocio con una competencia muy fuerte y constante. El Perú se ha vuelto muy complejo, es un trabajo muy duro. Pero quería dejarlo en buenas manos", comenta.

¿Hubo problemas de capital? De acuerdo al ejecutivo, esa no fue una de las razones. De acuerdo a las últimas cifras que compartió la compañía, en el año 2017, las ventas de la empres a sumaron S/ 648 millones, que representaron una caída de 0,57% con respecto al 2016.