JetBlue al borde de su peor año en puntualidad desde 2007

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la tasa de puntualidad de 70% de JetBlue durante los primeros 10 meses del año está por debajo del promedio de la industria que corresponde al 79%. Eso pone a la aerolínea camino a registrar su peor desempeño en puntualidad desde 2007.



La impuntualidad de los vuelos amenaza dos de las iniciativas más importantes de JetBlue. Los retrasos agregan costos, socavando el impulso corporativo de recortar US$ 300 millones en gastos para 2020. Asimismo, los vuelos que llegan crónicamente tarde también debilitan los esfuerzos de la aerolínea para atraer a pasajeros más lucrativos, incluidos los de su oferta premium Mint.



"Incluso los ejecutivos de primera clase llegan tarde cuando el avión llega tarde", dijo Bob Mann, presidente de la firma de consultoría aérea RW Mann & Co. "Creo que algunos clientes de alto valor han descubierto que Delta está haciendo un mejor trabajo". Delta Air Lines Inc. generalmente está cerca del primer lugar.



Los retrasos le costaron a las aerolíneas estadounidenses US$ 62,55 por minuto en promedio en gastos operativos directos el año pasado, según el grupo comercial Airlines for America. Multiplicado por los 4,95 millones de minutos de demoras de JetBlue en los primeros 10 meses de este año, el último período del cual hay información disponible, eso equivale a US$ 310 millones.



JetBlue dijo que es más vulnerable a las demoras que sus competidores porque cerca de 70% de sus vuelos se detienen en los aeropuertos del noreste estadounidense, que son especialmente propensos a la congestión y al mal tiempo. Más de 35% de sus vuelos se encuentran en su base, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York.



MENOS MARGEN



La aerolínea, que respondió a las preguntas por correo electrónico, citó trabajos de reparación y renovación que cerraron temporalmente las principales pistas del aeropuerto internacional Kennedy y de Logan de Boston este año. JetBlue también dijo que le da menos tiempo extra, o de "relleno", a sus horarios en comparación a sus rivales, lo que deja a sus vuelos con menos margen de maniobra para llegar o despegar dentro del tiempo prometido.



Pero la tasa de puntualidad de la compañía está igualmente camino a registrar un tercer declive anual consecutivo en sus otras ciudades de operación importantes, como Long Beach en California; San Juan en Puerto Rico; y Fort Lauderdale y Orlando en Florida. El vuelo 667 de JetBlue entre Orlando y Ponce, Puerto Rico, está bajo revisión por parte del Departamento de Transporte después de cinco meses consecutivos de retrasos crónicos, definidos como vuelos que se demoran más de 30 minutos más de 50% del tiempo.



Y la aerolínea fue responsable de 8% de sus vuelos retrasados, según el Departamento de Transporte. Esa es casi la misma tasa de demoras causadas por problemas como la congestión y el clima, y se compara con un promedio de 5,1% para la decena de aerolíneas estadounidenses monitoreadas.



PROCEDIMIENTOS DE EMBARQUE



JetBlue ajustó su proceso de abordaje a principios de 2017 como parte de un esfuerzo multianual para reducir las demoras. También planea aumentar el tiempo entre vuelos sobre el terreno el próximo año, con la esperanza de evitar que los problemas de un avión afecten a otro avión. Y la empresa está trabajando en iniciativas para ahorrar tiempo entre vuelos, como tener limpiadores en los aviones antes de que salgan todos los pasajeros.



La aerolínea puede obtener ayuda de la Administración Federal de Aviación, que está estudiando medidas para mejorar las operaciones en el noreste de EE.UU. La empresa también apoya legislación que cambiaría el control del tráfico aéreo a una corporación sin fines de lucro, una medida que según los proponentes aumentaría la eficiencia. Sin embargo, el destino de esa legislación no está nada claro.



El presidente ejecutivo de JetBlue, Robin Hayes, dijo a inversionistas y analistas a principios de este año que operar a tiempo es "la forma más efectiva en cuanto a costos de dirigir una línea aérea".

Eso es probable que signifique un enfoque más agudo en mejorar el cumplimiento del horario, dijo Savanthi Syth, analista en Raymond James Financial Inc.



"Han logrado este objetivo de mantener los costos bajo control", dijo. "Una parte muy importante de eso serán las operaciones".

