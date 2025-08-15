En una actividad dirigida a sus socios de negocio, Epson anunció la llegada al Perú de su nueva línea de proyectores láser profesionales. La serie ahora está compuesta por seis modelos de alta gama y, con ella, buscan liderar la expansión en un mercado que, según datos de la consultora PMA, se proyecta que duplicará su tamaño en los próximos tres años, con un crecimiento anual estimado del 20%.

Entre las capacidades más destacadas de estos nuevos equipos están su luminosidad -que va desde los 6.000 a 8.000 lúmenes de brillo- y su resolución 4K Enhancement (4Ke), orientados a atender las necesidades de los segmentos corporativos, educativos y de entretenimiento.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Según Fernando Alfaro, gerente de Canal de Epson Perú, la compañía responde a las necesidades de sus clientes y socios en el mercado peruano. “Entendemos que cada espacio es un desafío único, por eso hemos puesto el foco en la flexibilidad. Desde la capacidad de proyectar imágenes gigantes en espacios reducidos con nuestros nuevos lentes de tiro corto, hasta herramientas profesionales como la corrección geométrica automática para ‘stacking’ y ‘blending’, estamos entregando a los integradores y usuarios finales el poder de crear experiencias visuales impactantes sin complicaciones”, indicó durante la presentación.

Soporte que posibilita elevar el proyector de manera sencilla y práctica.

La nueva familia de proyectores -conformada por los modelos L895E, L795SE, L790U, L690U, L690SU y L695SE- introduce mejoras significativas en comparación con sus predecesores. Otra de las características destacadas es su extrema flexibilidad de instalación. Los equipos ahora cubren una relación de tiro más amplia [de 0,5 a 2,22] e incluyen nuevos modelos de tiro ultra corto (ST2) y corto (ST1). Un proyector de tiro corto es capaz de mostrar una imagen grande desde una distancia más corta con relación a la superficie de proyección, mientras que los aparatos de tiro largo necesitarán de más espacio para el mismo tamaño de imagen.

Esta versatilidad permite que se adapten a cualquier tipo de entorno, desde auditorios y salas de reuniones hasta museos y espacios de entretenimiento.

“Lo que busca Epson con esta nueva familia es empaquetar funcionalidades y capacidades que históricamente solo se veían en proyectores de alta gama en un equipo que sigue siendo muy pequeño, muy liviano y muy silencioso. Esto significa que empresas, instituciones educativas y creativos ahora pueden acceder a la calidad y rendimiento de equipos de alto nivel sin la inversión o las limitaciones de espacio que antes implicaban”, comentó a El Comercio Héctor Ramos, gerente de Producto de Proyectores Comerciales de Epson América.