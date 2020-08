Apple quiere relanzar su negocio de servicios. La compañía prepara para ello el lanzamiento de Apple One, una serie de paquetes de suscripción a varios servicios que saldrán más baratos que si el usuario los contrata por separado, según informan a Bloomberg diversas personas con conocimiento de la iniciativa.

La citada agencia asegura que dichos paquetes se lanzarán en octubre, coincidiendo con la llegada al mercado de la nueva familia de iPhone 12, que según ya advirtió Apple en la presentación de sus últimos resultados trimestrales se retrasaría unas semanas. Normalmente, los nuevos iPhone se suelen lanzar a mediados de septiembre. Igualmente, coincidiría casi con el primer aniversario del lanzamiento de Apple TV+, con lo que terminaría el primer año de prueba gratis que ofreció la compañía con la compra de un dispositivo de la firma.

Con esta estrategia, la compañía de la manzana buscaría impulsar la suscripción de sus usuarios a más servicios, lo que le generaría más ingresos recurrentes. Un movimiento que están llevando a cabo otras compañías como Microsoft, que también ofrecen servicios como Xbox Game Pass, Onedrive o Office.

Según Bloomberg, Apple planea ofrecer cuatro ofertas unificadas, aunque puede haber algún tipo de cambio. En principio, habría un paquete básico que incluiría Apple Music y Apple TV+, otro más caro que sumaría a estos dos el servicio de juegos Apple Arcade, un tercero que agregaría Apple News+, y otro paquete más caro con almacenamiento adicional de iCloud para archivos y fotos.

Con esta maniobra, la compañía de Cupertino buscaría también ayudarse de unos servicios más populares como Apple Music, que ha alcanzado un importante éxito, para impulsar otros que hasta ahora no han logrado el tirón que pretendían, como es el caso de Apple TV+.

Bloomberg añade que la iniciativa es una apuesta importante de Apple para lograr la misma lealtad que Amazon ha conquistado con su programa Prime, que combina el envío gratuito con el servicio de transmisión de videos y muchos otros servicios por una tarifa anual o mensual. Este paquete es la base del éxito de Amazon y ha sido imitado anteriormente por otras compañías, con resultados mixtos.

La agencia advierte que aunque Apple no tiene la red de entrega y almacenamiento de comercio electrónico como la de Amazon, sí tiene cientos de millones de clientes entusiastas de su hardware, que ya han adoptado algunas de sus sucripciones digitales. Además, apunta que el iPhone y el iPad sugerirán diferentes paquetes a los usuarios en función de las aplicaciones y servicios de Apple que ya utilizan. Esta función llegará este año como parte de iOS 14, la próxima actualización de software para los dispositivos de Apple.

Entre las novedades que planea lanzar la compañía de la manzana está una suscripción a clases de fitness, pensadas para el iPhone, el iPad y la Apple TV. Este servicio, que rivalizará con otros similares de empresas como Peloton Interactive y Nike, se sumará a un paquete de gama alta con otros servicios de la compañía.

Bloomberg también apunta que los nuevos paquetes estarán orientados a la familia, que actualmente admite hasta seis miembros. Aunque se desconoce el precio al que saldrán estas suscripciones con varios servicios, las ofertas están diseñadas para ahorrar a los consumidores entre US$ 2 y US$ 5 al mes, dependiendo del paquete elegido.

Aunque Apple vende ya muchos servicios y sus ingresos por esta actividad crecieron un 15% en el último trimestre, hasta US$ 13.156 millones, cerca de dos terceras partes de su facturación, que alcanzó los US$ 59.685 millones, provino de la venta de equipos, y el 44% lo representa la venta de iPhones, que subieron menos de un 2% interanual. La compañía sabe que aunque sus clientes, auténticos fans de la marca, terminarán cambiando de móvil, eso no basta para impulsar el crecimiento que le reclaman permanentemente desde Wall Street. En Apple One puede tener la respuesta.

