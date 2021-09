Conforme a los criterios de Saber más

Latam Airlines informó el miércoles que logró asegurar financiamiento adicional por hasta US$ 750 millones en medio de su proceso de salida del proceso de protección por quiebras de la legislación estadounidense.

En mayo de 2020, Latam inició un proceso de reorganización bajo la ley de protección por bancarrota,m luego de sufrir un fuerte impacto en sus operaciones, debido a las restricciones tomadas a nivel global para contener la pandemia de coronavirus.

Los recursos fueron obtenidos en la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión) “a tasas y condiciones más competitivas que las obtenidas para los Tramos A y C, lo que le permitirá mejorar su costo de financiamiento en el marco del Capítulo 11″, dijo la firma.

El directorio de Latam aprobó por unanimidad la oferta de un grupo conformado por Oaktree Capital Management, Apollo Management Holdings “y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por estos mismos”, dijo.

El financiamiento DIP quedaría conformado por las líneas existentes de US$ 1.300 millones del Tramo A y US$ 1.150 millones del Tramo C. A la fecha se han girado US$ 1.650 millones de los Tramos A y C, detalló la empresa.

La propuesta debe ser aprobada por la corte que sigue el caso. A inicios de mes, la aerolínea dijo que recibió varias ofertas para financiar su salida del Capítulo 11, cada una por más de US$ 5.000 millones.

