Laureate, dueña de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN) y el instituto Cibertec, informó este martes que se ha dado luz verde para “explorar alternativas estratégicas” a fin de que en cada uno de sus negocios desbloquee valor para los accionistas.

En este sentido, se evaluarán todas las opciones potenciales para sus negocios, como ventas, escisiones o fusiones de negocios.

En respuesta a un cuestionario enviado por El Comercio, la red comentó que “este proceso no impacta las condiciones actuales de servicio educativo que se entrega a nuestros estudiantes en cada una de las instituciones”.

"Los planes y proyectos de cada institución se mantienen y Laureate mantiene firme su compromiso y apoyo a cada una de ellas", agregaron.

RED INTERNACIONAL

Laureate International Universities se dedica a proveer educación superior mediante su red en el mundo.

“Estamos redefiniendo el futuro de la educación superior a través de la innovación guiada por la tecnología, ofreciendo una red global sólida de oportunidades de aprendizaje y conexiones de la industria para preparar a nuestros estudiantes”, señala su enfoque.

Laureate se fundó en 1999 con una sola universidad. Hoy es la red internacional más grande de instituciones de educación superior. Agrupa más de 875.000 alumnos en más de 25 instituciones, que superan en conjunto los 150 campus.

En detalle, en Brasil tiene a 11 instituciones (tres de ellas universidades,entre otros); en Honduras, dos (una universidad); en Chile, cinco (tres universidades); en México, dos universidades; y en Perú, tres instituciones (dos universidades y un instituto). Todo ello en terreno de Latinoamérica.

En Chile, Laureate International Universities cuenta con la Universidad Andrés Bello (UNAB), la Universidad de Las Américas Chile (UDLA Chile) y la Universidad Viña del Mar (UVM Chile).

En Norteamérica, poseen la Walden University (Minneapolis, Estados Unidos), que ofrece títulos de licenciatura, maestría y doctorado, y certificados de posgrado. Fue fundada en 1970 y en el 2004 se unió a la red. Hoy, tiene más de 45.000 estudiantes.

En tanto, fuera del continente, registra presencia en el Reino Unido mediante la Laureate Online Education B.V. (University of Liverpool and University of Roehampton), en Nueva Zelanda (con la Media Design School), en Malasia (INTI Education Group) y en Australia (con la Think Education -un proveedor de educación superior, integrada por siete universidades- y la Torrens University Australia).

Entre todas estas, cuatro universidades (Universidad del Valle de México, Universidad Andrés Bello, Universidade Anhembi Morumbi y Universidad Europea de Madrid) destacan por haber sido reconocidas en sus respectivas regiones.

Por ejemplo, la Universidad del Valle de México se ubicó como la séptima mejor institución de México en la Guía Universitaria 2016, publicada por Selecciones México (realizada por Reader’s Digest). Desde hace 10 años se mantiene entre los diez primero lugares.

Asimismo, otras 14 instituciones que conforman esta red (entre ellas la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) también han sido calificadas por QS Stars, una valoración que determina que los graduados de estas instituciones “son significativamente más propensos a ser empleado 12 meses después de la graduación que los graduados de todas las otras universidades”. Así lo detalla su informe “Proven Quality and Reputation”.

Una de las alianzas más destacadas de Laureate es la realizada con Amazon Web Services, que tuvo como producto el AWS Academy. Este se dedicada a “satisfacer la creciente demanda de empleo de los especialistas en computación en la nube”, según se explica en su plataforma. También cuentan con una colaboración con IBM.

Desde el 2015, esta red es catalogada como una Empresa B Certificada (es decir, tiene un modelo en el que para tomar decisiones se contempla dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales) y una Corporación de Beneficio Público (es decir, que continuamente brinda beneficios para las zonas en las que opera).

PRESENCIA EN PERÚ

El ingreso de Laureate International Universities se dio en el 2004. En ese año unió a su red a Cibertec, fundada en 1983, que hoy posee siete campus en los que alberga a más de 18.000 estudiantes.

En ese mismo período incluyó a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que fue fundada en 1994. Esta casa de estudios ofrece 40 programas de pregrado y 20 de posgrado. Cuenta con cuatro campus y registra más de 56.000 alumnos.

Este miércoles, la UPC comunicó que “el proceso anunciado por Laureate no afecta en lo absoluto” su compromiso con la calidad que ofrecen en todos los frentes de la institución.

Mientras que en el 2007 agrupó a la Universidad Privada del Norte (UPN), también fundada en 1994. La UPC cuenta con siete campus (entre las regiones de Trujillo, Cajamarca y Lima) que le permite albergar a más de 75.000 estudiantes.

DESMIENTEN RUMORES DE VENTA EN PERÚ

Junto al anuncio de “explorar alternativas estratégicas”, Laureate informó también ayer que no tiene intenciones de dar a conocer los hechos que puedan rodear las negociaciones.

En esta línea, y a fin de desmentir rumores de la venta de uno de sus negocios en Perú, la red comunicó que cuando “haya algo concreto que anunciar” lo harán de manera oficial.

“Queremos desmentir esta información. Laureate ha anunciado que se encuentra en proceso exploratorio para la venta de sus instituciones en Perú. Queremos recalcar que este proceso aún está en curso y no existe ninguna decisión tomada respecto de los posibles interesados. Cuando haya algo concreto que anunciar, será comunicado de manera oficial por parte del grupo educativo”, comunicaron a este Diario.