Libra, la criptomoneda de Facebook, haría finalmente de WhatsApp un negocio

El plan de Facebook Inc. de una nueva criptomoneda tiene el potencial de cambiar industrias enteras. Un resultado más probable es que la tecnología transforme el propio negocio del gigante de las redes sociales.

Si bien Facebook obtiene la mayor parte de sus ingresos de la publicidad, el director ejecutivo Mark Zuckerberg dice que el futuro es la mensajería privada. Es un espacio difícil para los anuncios digitales sedientos de datos, por lo que Wall Street se ha preguntado cómo la compañía hará dinero con este nuevo futuro. Libra, la criptomoneda que Facebook anunció la semana pasada, presenta una respuesta tentadora.

► Bitcoin: ¿Por qué superó los US$11.000 y cuánto ha influido la libra de Facebook?

► ¿Burbuja? El bitcoin supera los US$11.000, su mejor nivel en 15 meses

► Los mercados reciben con moderado optimismo el anuncio de la criptomoneda de Facebook

"Libra podría introducir un nuevo producto significativo y un flujo de ganancias para Facebook en los próximos años", escribió el analista de Citigroup Mark May en una reciente nota de investigación titulada "Facebook’s Path to Printing Even More Money" (La trayectoria de Facebook para imprimir aún más dinero).

Facebook tiene más de 1.500 millones de usuarios en WhatsApp y Messenger, pero casi no gana dinero con los servicios de mensajería. La semana pasada, cuando Facebook reveló sus planes para Libra, la compañía también dijo que pronto colocaría nuevas billeteras digitales dentro de estas aplicaciones para que los usuarios puedan usar fácilmente la criptomoneda para enviar dinero a amigos y empresas en cualquier parte del mundo. Si el plan funciona, WhatsApp y Messenger se convertirán en nuevos centros de pagos y comercio que percibirán pequeñas -pero rentables- tajadas de miles de millones de transacciones, según May y otros analistas.

"Esta medida es un fuerte indicador de la intención de Facebook de convertirse en una plataforma transaccional (a través de Messenger y WhatsApp), expandiéndose mucho más allá de su masivo negocio publicitario", escribió Youssef Squali, analista de SunTrust Robinson Humphrey.

WhatsApp: Los pasos para recuperar mensajes eliminados y conversaciones. (Foto: Reuters)

Facebook tiene un escabroso récord de pagos, y Libra ha sido rechazada por algunos puristas de la criptología. Pero WeChat y QQ de China muestran lo que es posible cuando las aplicaciones de mensajería incorporan pagos y otros servicios. WeChat y QQ ganan dinero facilitando pagos entre usuarios y comerciantes, distribuyendo juegos móviles y vendiendo productos digitales, como pegatinas y avatares. Los servicios han convertido al propietario Tencent Holdings Ltd. en la empresa cotizada más valiosa en China.

La intención de Facebook podría facilitar ofertas similares en pagos, compras, aplicaciones y juegos, mientras aprovecha la enorme base de usuarios de la compañía en Asia, donde tiene casi cuatro veces más usuarios activos mensuales que en Norteamérica, según el analista Mark Mahaney de RBC Capital Markets. Libra "puede llegar a ser una de las iniciativas más importantes en la historia de la compañía para desbloquear nuevos flujos de participación y de ingresos", escribió en una nota reciente.

Por ahora, Facebook y su nueva subsidiaria Calibra, que está creando las carteras digitales, están enmarcando la nueva moneda como una forma de que las personas se envíen dinero entre sí a través de las fronteras. David Marcus, quien encabeza el proyecto Libra de Facebook, dijo que la compañía no planea cobrar una tarifa cuando las personas envían dinero a amigos, y es probable que cobre "pequeñas tarifas de transacción" por pagos a empresas.

(Foto: Reuters)

Ese podría ser el primer paso hacia algo más lucrativo. Antes de Facebook, Marcus fue presidente de PayPal Holdings Inc., el mayor negocio independiente de pagos digitales en EE.UU. PayPal facilita pagos uno a uno, pero también se ha convertido en una forma común de pagar las compras en línea.

"Usualmente no se gana dinero con los pagos [de igual a igual]", dijo Harshita Rawat, analista de Sanford C. Bernstein. "El caso real de uso es hacer que las personas adquieran el hábito de realizar transacciones financieras en la plataforma, y luego comenzar a desplegar otras actividades relacionadas con el comercio electrónico", añadió.

Una vez que los usuarios se sienten cómodos enviando dinero a través de una aplicación, pueden agregar funciones del mercado y más interacciones. Es "donde está la verdadera oportunidad de monetización", agregó.

Marcus puede ver un futuro en el que Facebook convierte los pagos y las carteras digitales en un nuevo negocio, incluso si no está exactamente seguro de cómo será.

"Con el tiempo, si construimos más servicios más allá de Libra, probablemente indexaremos otras fuentes de ingresos", dijo. "Esa es una conversación futura. No vamos a hacer eso durante los primeros años de este ecosistema porque queremos centrarnos en su adopción".

Si Facebook recibe o no esta adopción es el desafío más urgente. Los planes de cifrado de la compañía ya están siendo criticados por los reguladores de Washington y Europa a los que no les gusta la idea de que Facebook se inmiscuya en otro aspecto más de la vida personal de la gente. Y ganar la confianza del consumidor después de años de percances en términos de privacidad puede ser más difícil de lo que Facebook cree. Rawat, de Bernstein, describe a Libra como "una especie de proyecto instantáneo".

Si las personas comienzan a rellenar sus nuevas billeteras digitales con Libra, Facebook podría tardar años en convertir esa actividad en ingresos. Marcus cree que las nuevas carteras podrían tener un impacto financiero más inmediato en una línea de negocios que Facebook conoce bien: la publicidad dirigida. Si los usuarios tienen Libra disponible mientras se desplazan por las noticias de Facebook, cuando hacen clic en un anuncio será más fácil comprar algo. Eso haría que los anuncios de Facebook fueran más atractivos para los comercializadores.

"Si hay más comercio en la plataforma, entonces las pequeñas empresas terminarán gastando más y la publicidad será más efectiva para ellos", dijo.