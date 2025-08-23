Mercedes Aráoz: “La inversión privada es importante para sostener la estabilidad de nuestro país”

InPerú retoma sus ‘roadshows’ internacionales esta vez con una visita a Europa. Del 8 al 11 de setiembre, la comitiva peruana integrada por ministros de Estado, jefes de organismos reguladores y también por ejecutivos del sector privado promocionarán al Perú ante inversionistas institucionales. Mercedes Aráoz, presidenta del grupo, comparte algunos de los mensajes que se transmitirán en el viaje.

¿Cuál es el mensaje principal que llevarán en este ‘roadshow‘ a Europa?

Estamos en un contexto bastante complicado. Interno por las razones obvias de un proceso electoral y externo porque realmente los cambios de política internacional, la geopolítica y la geoeconomía, están afectando las reglas de juego. Eso obliga al sector privado peruano, a través de inPerú, a insistir en que somos un país serio, con una institucionalidad que seguimos reforzando y con oportunidades de negocio importantes. Tenemos todo para ofrecer, manteniéndonos estables, fortaleciendo nuestras instituciones y aprovechando las oportunidades que tenemos hoy día.

¿En qué sectores se promocionarán las oportunidades de inversión?

Tenemos una prioridad que es el mercado de capitales y los inversionistas institucionales, pero también nos vamos a acercar a inversionistas con intereses reales dentro de nuestro país. En minería, infraestructura, financiamiento verde -que es uno de los temas que sabemos que en Reino Unido va a tener mucha demanda-. También veremos turismo. Estamos yendo con la Ministra de Comercio, Exterior y Turismo a dar un foro paralelo específico para inversión en infraestructura turística. Realmente Perú tiene oportunidades en muchas áreas, lo que nos permite presentar esta gama de oportunidades.

¿Quiénes integran la comitiva peruana?

Nos acompaña el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Energía y Minas. Nos acompaña también Julio Velarde. Él es una institución, él mismo y el BCR representan la solidez macroeconómica de nuestro país. Está también el Superintendente del Mercado de Valores, el Superintendente de Banca, Seguros y AGP, que obviamente acompañan a los inversionistas institucionales. Proinversión también, con su Junta Directiva. Estamos yendo realmente con un equipo público muy consolidado y sólido.

"Es el momento de hablar de la institucionalidad y las oportunidades que tiene Perú para competir con cualquiera en el mundo. Yo creo que de eso tenemos que estar muy conscientes"

Es un momento también para medir el interés de los inversionistas y sus principales preocupaciones. ¿Perciben que han cambiado favorablemente?

Desde la perspectiva económica, yo diría que hemos mejorado un poco. Las perspectivas de crecimiento este año están alrededor del 3%, el próximo año probablemente estemos en el mismo margen. Obviamente con los buenos precios internacionales, nuestros niveles de exportación y otras cosas, estaríamos mejor. Deberíamos estar en 5% como mínimo de crecimiento. Creo que la incertidumbre es la que nos genera daño. Creo que la preocupación está más alineada a saber qué pasa con el nuevo Congreso. Esperemos que sea un Congreso más sólido, ahora que la existencia de un Senado nos puede ayudar a tener un mejor control de las fantasías políticas que a veces se dan dentro del Legislativo. Yo creo que Perú se puede recuperar rápidamente en un par de años si somos responsables, pero necesitamos miradas políticas en esa dirección.

En el anterior ‘roadshow’, las preocupaciones estaban centradas en las propuestas de retiro de la AFP y también en la situación de Petro-Perú, por el riesgo que implica para la sostenibilidad fiscal del país. ¿Qué se le dirá a los inversionistas sobre ambos temas que, un año después, siguen siendo un riesgo?

Las respuestas las tiene que dar el Ministro de Economía. Sabemos que pueden haber iniciativas en el Congreso peligrosas, como la de nuevos retiros de fondos AFP. Esto es como quitarle oxígeno a las empresas, porque el financiamiento viene justamente de ese ahorro que estamos generando. Lo que nosotros vamos a presentar es que hay posibilidades de mantener el escenario, porque hemos hecho una primera reforma del sistema que es saludable.

"Estamos viendo que es muy riesgoso este comportamiento populista [de promover nuevos retiros]. Esto es un ahorro de largo plazo para tener seguridad de en el futuro y también le evita al país contingencias fiscales"

Sobre Petro-Perú, el ministro ha dicho claramente que no va a permitir mayores rescates, pero obviamente escuchamos los discursos de los funcionarios de Petro-Perú. Debemos insistir que esos recastes no van a suceder si no hacen la tarea de mejorar su posición. Aparentemente hay una oportunidad de nuevas inversiones en investigación petrolera en la zona norte del Perú. Esa es una buena señal que podría ayudarnos muchísimo a desarrollarnos.

Mercedes Aráoz, presidenta de inPerú. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Sobre el proceso electoral que tendremos en el 2026, ¿qué se le puede decir al inversionista para darle tranquilidad teniendo en cuenta que aún es una incertidumbre en el Perú?

Que la inversión privada es importante para sostener la estabilidad de nuestro país. Por ejemplo, el sector minero es fundamental porque somos un país proveedor de cobre. Y no nos van a poner los aranceles más altos, porque somos hasta ahora proveedores en concentrados y minerales de cobre. También, estamos trabajando normas como una mejor ley MAPE, porque es evidente que tenemos que regularizar esa normativa. Tengamos en cuenta también que vamos a ir a países que tienen gobiernos de izquierda y derecha, ya no es novedad que pueda rotar el poder entre fuerzas políticas. Lo que sí tenemos que transmitir es siempre este concepto: disciplina fiscal, atracción de inversión y estado de derecho.

Desde el exterior, se observa a Latinoamérica enfrentando un problema grave como la inseguridad y el avance de economías ilegales. Perú no es ajeno a ello. Este escenario es relevante al momento de decidir nuevas inversiones como las que van a promocionar en Europa.

Creo que hay que trabajar sector privado y sector público, ir contra todas las actividades ilícitas, porque esas son la raíz de la inseguridad ciudadana. Hablo de actividades económicas ilícitas, como la minería ilegal, el narcotráfico, la pesca ilegal. Necesitamos un frente del sector privado con el sector público trabajando juntos, porque es una forma muy clara de prevenir y cortar de raíz la fuente del daño. El sector privado en su conjunto está mirando ese tema como algo serio y lo vamos a presentar tal cual ante nuestros auditorios. Porque, justamente, cuando hay inversión privada seria y que busca la sostenibilidad, ayuda a cambiar esta realidad.

Julio Velarde dijo esta semana que la prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra “daba la imagen de un país con problemas”. ¿Coincide usted con ello?

Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Todos estos procesos judiciales han sido bien turbios. Sin defender a ninguno de los que están hoy día con problemas, el proceso ha tenido un cerco muy politizado. En vez de dejar que la justicia sea ciega de verdad, hemos visto todos los días acusaciones de alguien. A mí me ha tocado también ser investigada sin pruebas de nada y que luego se caen las acusaciones con mucha facilidad. Más allá de los personajes, creo que mi invocación al sistema de justicia es que actúe con seriedad. Y en particular a la Fiscalía; el show que estamos viendo de guerra de las fiscales ya es atroz. Lamento decirlo de esa manera, pero creo que tenemos que ser muy serios.

Terminado el ‘roadshow‘ de Europa, ¿qué planea trabajar inPerú en el 2026 en medio del escenario electoral?

Nuestra planificación más inmediata después del inPeru a Europa es Norteamérica. Es muy probable que viajemos a Nueva York y a Toronto en el primer semestre del 2026. Aún estamos en etapa de planeamiento. Sabemos que el proceso electoral nos pone en una pausa porque tenemos que esperar que pase y ya con las nuevas autoridades en el cargo haremos un esfuerzo de ir nuevamente a hacer promoción del país. Hay mucha demanda. Nos han pedido viajar a países del sudeste asiático, nos han hablado de irnos a los países árabes. Conversamos incluso con gente de la Unión Europea, hay interés de volver a repetir el viaje que haremos, pero ya a un nivel más grande, no solamente dos países. Hay oportunidades, pero vamos con calma.