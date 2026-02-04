La mina de cobre Las Bambas cerró el 2025 con buenos resultados operativos, al registrar una producción anual de 410.834 toneladas de cobre en concentrado, lo que representa un incremento del 27% respecto al mismo período del 2024 y supera el rango superior de su guía de producción.

Según MMG, compañía de capitales chinos que opera Las Bambas, se trata del segundo mayor volumen anual en la historia del yacimiento que está ubicado en Apurímac, impulsado por mejoras sostenidas en eficiencia, modernización de equipos y una estrategia optimizada de reactivos de flotación.

Durante el cuarto trimestre del 2025, la operación mantuvo su estabilidad con una producción de 97.322 toneladas de cobre, en línea con la secuencia minera planificada que tenía MMG, pese a las menores leyes de mineral. En contraste, Las Bambas alcanzó un récord histórico de procesamiento, con 14,31 millones de toneladas molidas, apoyada en mejoras de procesos y un mayor uso de minerales más blandos del tajo Ferrobamba.

Foto: ANDINA/DIfusión

La mina también reportó un aumento en la producción otros metales que se extraen de la operación: el oro creció 1% y la plata 10% frente al mismo período de 2024, con perspectivas favorables para mantener estos niveles durante todo este 2026. En tanto, MMG afirmó que la producción de molibdeno mostró una recuperación sostenida gracias a mayores contenidos del mineral y mejores tasas de recuperación metalúrgica.

MMG informó, asimismo, que el costo operativo C1 (costos directos de producción) del año se situó en US$1,12 por libra, por debajo del rango revisado de US$1,25–US$1,35, beneficiado por los altos precios de los metales preciosos. Este desempeño, indicó la compañía, reafirma la solidez financiera del activo y su capacidad para sostener operaciones eficientes.

Panorama proyectado

Para este 2026, Las Bambas se ha fijado un objetivo de producción entre 380.000 y 400.000 toneladas de cobre en concentrado, condicionado a la estabilidad operativa. La empresa informó que ha asegurado inventarios adecuados de repuestos, insumos críticos y mineral en planta para reforzar su resiliencia.

Asimismo, MMG remarcó que la proyección será revisada trimestralmente de acuerdo con las condiciones de operación.

En el ámbito social, la empresa señaló que la iniciativa “Corazón de Las Bambas”, implementada desde 2023, continúa como eje de la estrategia de relacionamiento comunitario del yacimiento.

A través de inversiones “en educación, salud e infraestructura local”, la compañía aseguró que ha fortalecido la confianza de las comunidades vecinas y contribuido al desarrollo sostenible de la región.

En ese sentido, Las Bambas reafirmó su compromiso de mantener la continuidad productiva y la colaboración con las autoridades y poblaciones locales en vísperas de las elecciones presidenciales.