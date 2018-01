Morosidad afecta sostenibilidad en subsidios de móviles

El incremento en morosidad del último año no solo ha sido un problema del sector financiero, sino que también se ha sentido en el dinámico y competitivo mundo de la telefonía móvil, en donde se ha elevado notoriamente.

Arturo Briceño, consultor de BC Económica, detalló que solo en Movistar se ha observado un 80% de incumplimiento en el pago de los equipos móviles subvencionados y que esto seguirá elevándose si el regulador no toma cartas en el asunto y establece mecanismos de control más estrictos.

Este problema se concentra sobre todo en el segmento pos pago, porque ahí al menos entre el 15% y 20% del precio promedio de los smartphone es subvencionado. Con el tiempo se han ido elevando los incumplimientos de pago y si se flexibilizan las normas de cobro en la portabilidad se incrementarán aún más, lo que implicará menos subsidios, precios mas altos y menores ventas de equipos inteligentes, dijo.

Sergio Sifuentes, gerente del Osiptel, consideró que las modificaciones en el sistema de portabilidad que se están discutiendo en la actualidad no afectarán directamente los precios, porque son un problemas aparte. El 90% del incumplimiento en pago de equipos, dijo, es por líneas dadas de baja (desactivadas por el usuario) y no por líneas portadas. Los operadores, agregó, tienen muchos mecanismos para cobrar y lo que necesitan es optimizar sus procesos internos y no pedir la intervención del regulador en las normas de migración.

Discrepó Joseph Victoria, ejecutivo de Claro, quien sugirió que, además de permitir suspender los servicios de telefonía por deudas se debería poder bloquear los celulares que se vendieron desbloqueados y no han sido pagados. De no hacerlo se estará favoreciendo la cultura del incumplimiento y la morosidad.

Sepa más: en diciembre Osiptel publicó un conjunto de modificaciones en la aplicación de la portabilidad, entre las que se incluye eliminar la suspensión de línea portada por deudas con su antiguo operador. Hasta fin de mes se recibirán comentarios o sugerencia de mejora.

