La empresa Telefónica del Perú (Movistar) deberá efectuar las devoluciones correspondientes por el aumento no autorizado a sus tarifas de internet fijo hasta el próximo 18 de marzo, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

La abogada coordinadora de Osiptel, Rocío Obregón, indicó que la fecha establecida se debe a que los ciclos de facturación de Telefónica son los 5 y 18 de cada mes. En este sentido, las devoluciones deberán verse reflejadas mediante un descuento en el próximo recibo de los usuarios.

En declaraciones a la agencia Andina, Obregón afirmó que el incremento dispuesto por la operadora en enero de este año ha sido el más alto de los últimos años, con un alza promedio de S/ 13 por recibo y que afectó a 1,71 millones de clientes.

La abogada aclaró que las devoluciones aplicarán a todos los usuarios que se hayan visto afectados por el incremento en cualquiera de sus planes tarifarios.

Si Telefónica no aplicara alguna devolución en particular, el abonado podrá presentar su reclamo a la empresa para que efectúe el descuento inmediatamente. De no proceder, podrá acercarse en segunda instancia al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) del Osiptel, que dispondrá la devolución más los intereses correspondientes.

De no realizar ninguna devolución, el ente regulador iniciará un proceso sancionador en el que podrá imponer una multa que oscilaría entre 151 UIT (S/649.300) a 350 UIT (S/1′505.000).