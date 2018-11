Los operadores de telefonía móvil podrán subarrendar ("revender") a otros operadores el espectro que poseen y no están usando cuando se apruebe la norma que regule esta figura, informó la viceministra de comunicaciones Virginia Nakagawa.

Hasta ahora el mercado no ha contado con un reglamento para esta modalidad comercial y cuando han habido operadores interesados en realizar este tipo de contratos se les fue denegado.



El último caso conocido fue cuando Movistar acordó otorgar parte de su espectro a Claro. Ellos no recibieron la aprobación del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y la operación nunca se concretó.

El espectro es un recurso que pertenece al Estado y cuando lo otorga a un operador no le transfiere la titularidad, sino que solo le da permiso de usarlo por un tiempo determinado. La "reventa" en realidad es el equivalente al subarriendo porque le ceden el derecho de uso temporal del espectro que sigue siendo propiedad del Estado.

La propuesta normativa que está elaborando el MTC incluirá la posibilidad de subarriendo por cinco o diez años a empresas que no sean del mismo grupo económico y buscará dar un mejor aprovecchamiento del recurso ya concesionado. Nakagawa espera que la norma salga prepublicada en 15 días.

Distribución de bandas de frecuencia por operador.

NUEVOS TOPES

​Nakagawa informó que también se vienen trabajando en paralelo otras normas relacionadas al uso del espectro. Una de ellas es la que propone topes de asignación de espectro por grupo económico para evitar el acaparamiento.



Se está proponiendo, dijo, que cada grupo económico tenga un máximo de 140 MHz en bandas bajas y 120 MHz en bandas altas, es decir 260 MHz en total. Si un operador ya llegó a ese tope no podrá participar en nuevas licitaciones de espectro, salvo que devuelva algunas porciones que no le sean atractivas.



Valga aclarar que la norma no tendrá efecto retroactivo, por lo tanto, si hay operadores que ya posean más de 260 MHz otorgados por concurso público no perderán espectro, pero no podrán adquirir más, para evitar la acumulación anticompetitiva.