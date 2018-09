Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones, informó que entre las medidas que se están evaluando implementar en el país para mejorar el aprovechamiento del espectro y evitar su acaparamiento está la creación de una norma que ponga límites a la cantidad de espectro que posee cada grupo económico.

En la actualidad existe la posibilidad de poner topes dentro de cada banda a licitarse. Por ejemplo, una banda se divide en cuatro segmentos o canales y cada uno no pasa de 25 GHz. Al convocarse un concurso - o producirse un reordenamiento - se puede establecer que ningún operador accede a dos bloques en la misma banda, es decir no reciba más de 25 GHz.

Distribución de bandas de frecuencia por operador.

En la actualidad, sin embargo, existen bandas en donde un solo operador tiene cerca de 100 GHz y si se suman los megahertz ganados en cada concurso en el que participaron, pueden duplicar o triplicar lo que poseen otros competidores del mercado.

Nakagawa considera que el problema se agrava cuando se suman los recursos obtenidos por cada miembro de un mismo grupo económico. Atendiendo a esta problemática es que están evaluando dictar una norma que ponga un tope por grupo y no solo por banda. Dicha norma sería un texto independiente a los que ya se vienen trabajando.

REORDENAMIENTO LISTO

​A fines de agosto el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) publicó una propuesta normativa en la cual se disponía el reordenamiento de todo un grupo de bandas de frecuencias, entre ellas la 2,3 GHz, 2,5 GHz y 3,5 GHz. Esta semana, informaron, está saliendo publicada en El Peruano la versión final del reglamento de dicho proceso de reordenamiento.

Nakagawa señaló que durante todo el mes se recibieron variedad de comentarios sobre la norma, incluyendo algunas oposiciones a la medida. Luego de recoger las sugerencias y consultar expertos internacionales, añadió, se ha procedido a diseñar la versión final.

Entre las medidas que incluye dicho texto está incluida una fórmula para calcular cual es el valor actual que tienen las bandas de frecuencias que fueron dadas en concesión mucho tiempo atrás para otro tipo de servicios, como telefonía fija inalámbrica o transmisión de Tv por cable.

En octubre, añadió, saldrá pre-publicado el otro texto normativo pendiente, el cual dispone la forma en que se medirá si existe un uso eficiente o no del espectro asignado a cada operador.

En la actualidad, dijo, existe una medición muy "laxa" o desfasada, porque la norma vigente fue diseñada atendiendo a la realidad de los noventa. Hoy se necesita aplicar una norma más estricta, recalcó.

AUN NO RESUELTO

Con relación al caso de Bitel, y la posibilidad de revertir su concesión en parte de la banda 2,5 GHz, destacó que todavía no se ha llegado a una solución final. Cuando culmine la evaluación sobre si hubo o no el sustento técnico y legal de la concesión lo comunicarán a la opinión pública, remarcó.

El caso, dijo, está siendo evaluado con la Contraloría de oficio y desde el MTC se ha optado por pedir los descargos del operador, incluir los informes jurídicos de expertos externos y la recomendación de Osiptel (que fue contraria a la concesión).

La Asociación de Consumidores Elegir denunció que el Estado había "prestado" gratuitamente la banda 2.5Ghz a Bitel. (Foto: USI)

Precisó que se ha realizado la supervisión y monitoreo del uso de la citada porción de espectro y se identificó que, a la fecha, solo se presta servicios en 9 estaciones bases ubicadas en 6 provincias de las 183 concedidas. "De revertirse la señal no se afectaría a los clientes actuales", dijo.

Bitel descarta que se haya procedido fuera de la ley, porque esta disponía que se podía acceder al espectro de la banda 2,5 GHz solo con una solicitud de parte y ha anunciado que planean invertir US$110 millones en tres años y montar mil antenas más para brindar el servicio de 4G LTE a nivel nacional.

Con relación al caso de América Móvil, que también tiene espectro en la banda 2,5 GHz, dijo que es una situación diferente a la de Bitel. El operador Claro ha desistido de querer absorber a Olo, algo que ya se le había denegado. Claro, entonces, no tiene titularidad sobre dicha banda, sino Olo. Ambos, valga recordar, son propiedad de la mexicana América Móvil.