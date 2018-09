América Móvil, dueño del jugador local de telefonía móvil Claro, adquirió en el 2016, al operador de Internet móvil Olo y otras cableras que poseían una buena porción de espectro en la banda 2,5 GHz. La transferencia del espectro, empero, no es automática a la compra, sino que debió pasar por un proceso de aprobación ante el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Este año, cuando se inició el proceso de reordenamiento de dicha banda, surgió la inquietud sobre qué pasaría con Claro, pues se supo que el MTC no había aprobado que absorbiera a Olo y las otras cableras porque se podría tratar de un acaparamiento de espectro.

La titular del Viceministerio de Comunicaciones del MTC, Virginia Nakagawa explicó a El Comercio cuál es la situación actual del citado operador.

Quisiéramos que nos explicara el caso de Claro. Este año el MTC informó que se había denegado la transferencia; supimos luego que el operador había apelado. ¿Es así?

Lo que pasa es que América Móvil solicitó la transferencia de la frecuencia de Olo a Claro, pero esta le fue denegada. Entonces, primero apeló. Luego han desistido.

¿Decidieron que ya no querían que Claro absorbiera Olo?

América Móvil ha eliminado el proceso, lo cual me parece saludable, porque está reconociendo que la tenencia de tanto espectro no es sana para el mercado.

Siempre es mejor visto retirarse antes de que te quiten...

Lo importante es que vamos a cuidar que haya igualdad y equidad. Todos [los operadores] deben tener igualdad de acceso. La misma oportunidad. No queremos acaparamiento.

Entendemos que se está en un proceso de reordenamiento de la banda 2,5 GHz. ¿Ahí el grupo América Móvil tiene varios operadores, algunos con más de 100 GHz en un solo segmento cierto?

Eso es demasiado. Para eso está el reordenamiento.

En el cuadro se observa las bandas que tiene asignadas hasta ahora el grupo América Móvil.

¿Se dispondrá ahora que cada uno tenga solo 25 GHz por carril en la banda 2,5 GHz?

Cada uno tendrá un bloque. Pero, esperen. Aparte les doy espectro en provincias, donde antes no tenían. En el reordenamiento pierdes por un lado, pero ganas en otros. Es un ganar-ganar. Desde nuestro punto de vista es saludable que Claro haya desistido. Recordemos que primero solicitaron transferir de las cableras a Olo y luego de Olo a Claro. Esta administración dijo no.

¿Y existiría un delito o conllevaría una revocación de la concesión si es que el actual espectro ganado por Olo en la banda 2,5 GHz estuviera siendo usado por Claro?

Yo sé que existe un contrato de comercialización que está firmado entre Olo y Claro. Lo presentaron ante Osiptel. No ante el MTC.

¿No necesitaban presentarlo acá?

El contrato de comercialización no se presenta acá. Se presenta ante el Osiptel. Y nosotros hemos solicitado al regulador que nos informe sobre los alcances de esos contratos de comercialización. Y hemos iniciado un proceso de supervisión.

¿Estaría bien o mal que el espectro que tiene Olo lo esté usando Claro para sus clientes de telefonía móvil?

Indirectamente no puedes lograr lo que directamente se te está diciendo no.

"DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA ES SALUDABLE QUE CLARO HAYA DESISTIDO de absorber olo".

¿Existiría ahí una falta?

Esta en proceso de supervisión. Lo que digo es lo siguiente: una cosa es la comercialización – te digo toma el lapicero y lo vendes – y otra...

¿Una cosa es que Olo le diga "encárgate de vender mis USB que dan acceso a Internet móvil" y otra "te dejo usar mi espectro para que naveguen los celulares de Claro"?

Exacto. Pero eso lo estamos evaluando. Nosotros hemos tomado conocimiento de esos contratos y hemos pedido informes a Osiptel. Estamos evaluando técnicamente este tema.

¿Tendría Claro una ventaja competitiva si usara el espectro de Olo? Existen rumores al respecto...

Lo que digo es lo siguiente: si tú tienes una ventaja competitiva porque has actuado bien dentro de lo que te dice el marco legal yo no tengo nada que decir. Pero si tienes una ventaja competitiva vía una infracción normativa…

"Lo importante es que todas las empresas tengan la seguridad de que vamos a proceder de acuerdo al marco legal"

Entonces ahora se está procediendo a determinar si hay o no hay una infracción

Exactamente. Eso estamos evaluando. Es un proceso que lo ve la Dirección de Control y Supervisión. Y han ido a Claro, han hecho verificaciones técnicas, se ha corrido traslado a la empresa y se están recibiendo los primeros comentarios.

¿Y eso es algo que demora mucho o saldría junto con el reordenamiento de la banda 2,5 Ghz?

Lo que yo digo es que esto no tiene nada que ver con el reordenamiento. Se va sin prisa pero sin pausa.

¿Solo es un tema contractual?

Aquí no vemos un tema de nulidad, como en el caso de Bitel. Estamos viendo los alcances del contrato de comercialización. Lo importante es que todas las empresas tengan la seguridad de que vamos a proceder de acuerdo al marco legal. Yo prefiero que compitan en el mercado por consumidores en vez de que compitan los estudios de abogados.

En caso se encontrara que la presunta infracción es real, ¿Corresponde solo una sanción?

Si existiera infracción, procederá una sanción, no una nulidad. Hay que respetar el marco legal. Y el marco legal no dice "hay quitarle el espectro".