MTC nombra a economista como el nuevo secretario de Fitel

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a Eduardo Humberto Canales Ojeda en el cargo de Secretario Técnico del Fitel (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones), organismo encargado de los proyectos que buscan reducir la brecha digital.

Fitel es un órgano adscrito al MTC que tiene como meta lograr la conectividad del país, sobre todo en las áreas rurales, donde no llega el sector privado. Esta entidad es la que formuló los proyectos de las 21 redes regionales de fibra óptica que se conectan a la Red Dorsal, cuestionados por la lentitud en su ejecución.

Tal como informó Día 1 la semana pasada, el plan original era tener todos los proyectos listos, operativos, durante el 2018. Sin embargo, este año recién se entregarán los primeros cuatro proyectos regionales, luego de dos años de atraso (debieron estar listos el 2016).

UN NUEVO RUMBO

Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones del MTC, señaló que este cambio en la secretaría técnica tiene como objetivo comandar la re-conversión del Fitel. El organismo, dijo, entrará a un proceso de reestructuración para "repotenciarlo" y lograr mejores niveles de eficiencia en los proyectos gracias a una ampliación de funciones.

El anterior secretario fue Luis Montes Bazalar, ingeniero en telecomunicaciones que renunció en junio del 2015. Desde entonces el puesto fue "encargado" a otros ingenieros del Fitel: Jorge Mesías (desde enero del 2017 hasta mayo del 2018) y José Aguilar (del 26 de mayo hasta el 22 de julio del presente año).

Hoja de vida del nuevo secretario técnico del Fitel disponible en Linkedin.

El nuevo secretario técnico es un economista de la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) que viene de trabajar como director de Infraestructura educativa en el Ministerio de Educación. Estuvo a cargo de la gestión de los proyectos para Obras por Impuestos (S/700 millones de inversión) y Asociaciones Público Privadas (S/1.700 millones de inversión) de dicho sector.

Anteriormente ha trabajado en Ositran durante un año, como consultor externo de la Controlaría por dos meses y casi seis años en el Ministerio de Economía y Finanzas, según consta en su perfil de Linkedin. Cursó un máster en administración pública en The London School of Economics and Political Science (LSE).