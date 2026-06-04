Por Fiorella Gil Mena

El Mundial de Fútbol siempre ha sido un negocio multimillonario, pero la edición 2026 promete llevar esa lógica a una nueva escala. Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, la próxima Copa del Mundo será la más extensa y comercial de la historia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.