Al igual que los Juegos Olímpicos de verano para el COI, el Mundial de Fútbol, organizado cada cuatro años, representa "la inmensa mayoría de los ingresos" de la FIFA, esencialmente por derechos de televisión, marketing y venta de entradas, que le permiten generar más de US$ 4.000 millones, frente a unos gastos de unos US$ 2.000 millones para el evento.

Básicamente, la FIFA, la federación más rica del planeta, redistribuye sus utilidades a los equipos que participan en la Copa del Mundo, a los clubes que liberan sus jugadores para el evento y reinvierte una gran parte de ese dinero generado en la cita planetaria en el desarrollo del fútbol a través de ayudas a distintas federaciones nacionales.

¿CUÁNTO GENERA?

El Mundial genera más de US$ 4.000 millones: la Copa del Mundo 2014 de Brasil le aportó a la FIFA un ingreso total por US$ 4.820 millones entre derechos de TV (US$ 2.420 millones), derechos de marketing (US$ 1.580 millones), entradas (US$ 527 millones), derechos de hospitalidad (US$ 185 millones) y concesiones de licencias de explotación comercial (US$ 107 millones).

El presupuesto previsto para el Mundial de Rusia 2018 está en esos valores, aunque la FIFA no ha comunicado cifras detalladas. En su reporte contable del 2017, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, indicó que "los ingresos del ciclo 2015-2018 deberían superar las previsiones" que se establecen en US$ 5.650 millones, gracias a las renegociaciones a la alza de los contratos de derechos de TV y márketing.

¿CUÁNTO CUESTA?

El Mundial cuesta unos US$ 2.000 millones: sin tomar en cuenta los gastos ligados a la construcción de estadios y otras infraestructuras que están a cargo del país organizador, la Copa del Mundo le cuesta a la FIFA unos US$ 2.000 millones en gastos de organización.

Mundial Brasil 2014: Pasaron de ronda Holanda y Chile. Acá un partido entre Australia y Holanda. (Foto: AFP)

El Mundial 2014 en Brasil tuvo un costo de US$ 2.220 millones y el presupuesto previsto para el Mundial ruso es de US$ 1.940 millones, según el informe contable de la FIFA del ejercicio 2017.

En el primer rango de gastos del presupuesto aparece el funcionamiento del Comité de Organización local (US$ 453 millones en el 2014), completamente a cargo de la FIFA en el 2014. Para el Mundial 2018, la contribución de la FIFA al COL aumenta a US$ 627 millones.

Pero también hay otros puntos costosos que solventa la FIFA: la producción televisiva (US$ 370 millones en Brasil; 241 millones previstos para Rusia 2018), los gastos de alojamiento de las 32 selecciones (US$ 40 millones), los costos de preparación de los equipos y de las federaciones (US$ 48 millones), los seguros (US$ 32 millones) y las compensaciones giradas a los clubes que ponen a disposición a sus estrellas durante el evento (US$ 209 millones en Rusia, contra US$ 70 millones en el 2014, es decir un alza de 199%).

EQUIPOS PARTICIPANTES

El dinero para los equipos participantes también escala: la FIFA entregó un sobre total con US$ 358 millones en el 2014 y para esta edición se engrosa un 12%, llevando el número a US$ 400 millones, de los cuales US$ 38 millones irán a manos de la federación cuyo equipo gane la competencia el 15 de julio en Moscú (contra US$ 35 millones en el 2014) y US$ 28 millones para el finalista. Una selección eliminada en primera ronda se quedará, de todos modos, con US$ 8 millones.