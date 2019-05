Natura obtiene apoyo bancario para adquisición potencial de Avon

El fabricante de cosméticos brasileño Natura Cosmeticos SA ha obtenido el apoyo de al menos tres bancos para financiar una posible adquisición de Avon Products Inc., según personas con conocimiento del plan.

Banco Santander SA, Itaú Unibanco Holding SA y Banco Bradesco SA ofrecieron financiar el acuerdo, según estas personas, quienes pidieron no ser nombradas ya que las conversaciones son privadas. Natura confirmó en marzo que está en conversaciones para comprar Avon, y el acuerdo podría valorar al pionero de la industria de la belleza en ventas directas en más de US$2.000 millones, dijo una de las personas.

Los bancos no han hecho compromisos financieros definitivos ya que Natura no ha finalizado su plan de adquisición, dijo una de las personas. Citigroup Inc. también podría unirse a la financiación de una adquisición, dijo una persona.

Representantes de Natura, Itaú y Citigroup declinaron hacer comentarios. Representantes de Bradesco y Santander no respondieron de inmediato a las solicitudes en busca de comentarios.

Natura, que compró The Body Shop en 2017, anunció en marzo que mantenía conversaciones con Avon sobre una posible transacción, sin dar más detalles. A finales de abril, el director financiero de Natura, Jose Filippo, dijo que la adquisición de Avon "puede tener sentido", citando que ambas empresas tienen valores y modelos de negocio similares.

Las acciones de Natura han subido 25% desde que la compañía confirmó las conversaciones con Avon, mientras que el índice de referencia Ibovespa de Brasil cayó 2% durante el mismo período.

"Natura podría eventualmente realizar una transacción en efectivo para "acelerar” el proceso, pero creemos que terminará obteniendo capital para reducir el apalancamiento en algún momento", escribieron los analistas de Citi Tobias Stingelin y Alana Imaizumi en una nota del 10 de mayo.