Estas redes sociales potenciarán el crecimiento de una empresa | FOTOS

En el contexto de la era digital, las redes sociales se han convertido no solo en espacios que propician la interacción a todo nivel, sino también en plataformas que permiten desarrollar y potenciar negocios.

Además de las redes sociales ya conocidas mundialmente –como Facebook, Instagram o Twitter–, existen otras especializadas en empresas que le pueden ayudar a potenciar su negocio.

Con este objetivo, el director regional de marketing de la red empresarial Gosocket, Juan Miguel Tirado, sugiere siete redes sociales empresariales:

1. Gosocket: esta red social corporativa es gratuita y centraliza facturas electrónicas, permitiendo su emisión y recepción. Esto permite ahorrar tiempo y costos de almacenamiento.

Además, permite otras interacciones entre empresas como el factoring (venta de facturas por cobrar), los pagos digitales y la oferta de productos y servicios entre empresas.

2. G Suite: esta red social (antes conocida como Google Apps for Work), permite que las empresas utilicen la plataforma de Google y sus productos con un dominio empresarial.

Entre los principales productos colaborativos de G Suite están el correo electrónico, alojamiento en la nube y archivos de edición en línea (Drive), agenda y calendario, chats internos, Hang Outs (llamadas), entre otros.

Cabe mencionar que esta plataforma tiene costo. Dependiendo del paquete elegido, puede partir desde los US$ 5 por usuario.

3. Yammer: es la red social corporativa de Microsoft, que permite la colaboración, interacción, comunicación, creación de grupos, eventos y acceso de archivos en la nube.

Su interfaz es muy similar a Facebook, Twitter y LinkedIn. Se accede con una cuenta de correo con el dominio de la organización y el registro puede ser gratuito o con costo, dependiendo de las funciones que se requieran.

4. Workplace by Facebook: esta red social empresarial, creada por Facebook, ha sido diseñada para el ámbito empresarial.

Permite que todos los trabajadores de una empresa estén conectados a través del smartphone de forma permanente para compartir chats, documentos, organizar grupos, transmitir eventos en vivo y más.

La red puede integrarse con One Drive, Google Drive, G Suite, Dropbox, Saleforce, entre otras plataformas y cuesta de US$ 4 a US$ 8 por cada usuario dependiendo el plan que se elija.

5. Socialcast: es una aplicación similar a Facebook diseñada para empresas que les permite crear y administrar su propia red social cerrada, además de un acceso rápido y seguro a datos y aplicaciones desde cualquier lugar y dispositivo.

Este sitio provee un centro de comunicación y trabajo para los colaboradores. Se pueden crear grupos públicos o privados, compartir documentos y manejar proyectos. El registro es gratuito, pero se puede añadir a un máximo de 50 miembros a la red.

6. Whatsapp Business: esta red social fue diseñada para pequeñas y medianas empresas. Permite al empresario automatizar, organizar y responder rápidamente a los mensajes de sus clientes a través de un teléfono.

Whatsapp Business también permite compartir fotos, videos, documentos, y hacer videollamadas desde cualquier parte del mundo. Esta red social es gratuita y se puede descargar desde Google Play para usuarios de Android o desde App Store para usuarios de Apple.

7. LinkedIn: es una red social de negocios que no solo es utilizada para la búsqueda de talento humano y la promoción de empresas.

Hoy en día, LinkedIn permite que los ejecutivos amplíen sus contactos profesionales sin importar las barreras de países o el idioma. También permite la interacción con otros profesionales, colaborar en diversos proyectos y generar comunidades.