Nestlé se retira del mercado de helados y reduce su presencia en el de agua embotellada

Como parte de la presentación de resultados del 2025, la compañía suiza Nestlé anunció que se retirará del mercado de helados y reducirá su presencia en el negocio del agua embotellada. Sin embargo, mantendrá sus esfuerzos en cuatro pilares aún relacionados a la alimentación.

Philipp Navratil, consejero delegado de la marca desde fines del año pasado, señaló que serán la nutrición, café, comida para mascotas, además de alimentos y snacks los sectores en los que invertirán sus esfuerzos. Los tres primeros, con un equivalente al 70 % de la facturación de la compañía.

A través de la sociedad conjunta Forneri, Nestlé opera con marcas como Maxibon o Häagen-Dazs, con participación en el fondo PAI Partners, constituida en 2016. Según los planes de la compañía, intentan vender esta parte en lo que ya es un traspaso “en negociaciones avanzadas” desde enero, según la información presentada en conferencia.

En tanto a lo que la sección de aguas y bebidas premium respecta, y que comprende marcas como Viladrau, PureLife, Aquarel, Perrier o San Pellegrino, empezaron las negociaciones con grupos interesados, en lo que se espera sea un trato a cerrar en 2027, pues la división solo representa un 3,5 % de sus ingresos.

¿Cuánto ganó Nestlé en 2025?

Aunque Nestlé cifró en 9.000 millones de francos suizos (9.900 millones de euros) el beneficio neto en 2025, esto representó un 17 % menos respecto al 2024, por debajo de lo esperado.

Por ello y sumado a una serie de crisis por contaminación sanitaria como el caso de la leche en fórmula o el de las pizzas de Buitoni, la compañía busca una “simplificación de la estructura” de la empresa. Esto apoyado en un plan de ahorro de costes en puestos administrativos que tiene por meta cerca de 1.100 millones de euros del que ya ha progresado en un 20 %.

