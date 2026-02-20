Nestlé sobre venta de su negocio global de helados: “estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú”

Resumen

Nestlé, el mayor fabricante de alimentos y bebidas del mundo, anunció el jueves que estaba en “negociaciones avanzadas” para vender su negocio de helados a Froneri, un joint venture que la compañía maneja junto a PAI Partners.
Por Redacción EC

Nestlé, el mayor fabricante de alimentos y bebidas del mundo, anunció el jueves que estaba en “negociaciones avanzadas” para vender su negocio de helados a Froneri, un joint venture que la compañía maneja junto a PAI Partners. De acuerdo con la multinacional, su objetivo es fortalecer el enfoque en alimentos y snacks “con una continua racionalización del portafolio de marcas”.

