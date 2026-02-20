Nestlé sobre venta de su negocio global de helados: “estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú”

Nestlé, el mayor fabricante de alimentos y bebidas del mundo, anunció el jueves que estaba en “negociaciones avanzadas” para vender su negocio de helados a Froneri, un joint venture que la compañía maneja junto a PAI Partners. De acuerdo con la multinacional, su objetivo es fortalecer el enfoque en alimentos y snacks “con una continua racionalización del portafolio de marcas”.

El anuncio se hizo a nivel global, involucrando principalmente a marcas como Häagen-Dazs y Drumstick, valoradas en cerca de US$1.300 millones. Froneri, con sede en el Reino Unido, se haría de las marcas de helados de Nestlé durante el próximo año (2027), aunque la compañía global seguirá formando parte de la empresa conjunta.

“Desde su creación hace 10 años, Froneri ha demostrado un modelo operativo exitoso en varias partes del mundo. Esta transición comenzará en el 2026 y esperamos que este proceso dure a nivel global entre 12 y 18 meses”, remarcó Nestlé en un comunicado.

¿Qué dijo la empresa sobre la D’Onofrio y su operación de helados en el Perú? Aunque Nestlé no se refirió directamente a la marca peruana, sí detalló que se encuentra “evaluando detalles” y próximos pasos para su operación heladera en nuestro país, agregando que se estará brindando información “de manera oportuna” más adelante.

“Desde Nestlé, estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú, estaremos informando de manera oportuna y con transparencia”, remarcó la firma en un comunicado de prensa.

Froneri fue fundada hace una década por Nestlé y la heladería británica R&R. En 2019, Nestlé vendió su división estadounidense de helados a Froneri por 4000 millones de dólares.

De otro lado, la emblemática marca D’Onofrio, de origen peruano, fue adquirida en 1997 por Nestlé Perú. Esta fue fundada en nuestro país en 1897 por el italiano Pedro D’Onofrio, y además de helados tiene en su portafolio panetones, chocolates y golosinas.

Mirada global

En sus resultados anuales, Nestlé dijo que se centraría en sus negocios de café, cuidado de mascotas, nutrición y alimentos y snacks.

“Estamos centrando nuestra cartera en cuatro negocios, liderados por nuestras marcas más fuertes”, dijo Navratil en un comunicado.

En una llamada con periodistas, dijo que las seis marcas de helados de Nestlé eran una “distracción” del resto de su cartera, que abarca cereales, café, confitería y alimentos congelados, por nombrar algunos.

“Mantuvimos esas seis empresas porque creíamos que podríamos impulsar el crecimiento, pero no tienen escala global”, añadió para CNN. “No podemos impulsar el crecimiento como lo hace Froneri”.

Según informó CNN, Nestlé no es la primera gran empresa de bienes de consumo en abandonar el helado, lo que conlleva peculiaridades molestas, como la demanda estacional y la necesidad de una cadena de suministro que admita productos congelados. Unilever escindió su unidad de helados en diciembre , creando la mayor empresa de helados del mundo —The Magnum Ice Cream Company— porque quería centrarse en una menor cantidad de productos.

Con el espíritu de reducir la producción, Nestlé ya está en el proceso de recortar alrededor de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, mientras trabaja para reducir costos, incluso mediante la automatización y el uso de inteligencia artificial.