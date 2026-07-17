Netflix enfrenta un nuevo desafío: demostrar a Wall Street que todavía tiene espacio para crecer. (Foto de Michael Yanow/NurPhoto)
Netflix enfrenta un nuevo desafío: demostrar a Wall Street que todavía tiene espacio para crecer. (Foto de Michael Yanow/NurPhoto)
/ MICHAEL YANOW
Por Redacción EC

Netflix enfrenta un nuevo desafío: demostrar a Wall Street que todavía tiene espacio para crecer. La compañía presentó este jueves unas proyecciones para el tercer trimestre que quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, en un contexto en el que busca consolidar nuevas fuentes de ingresos más allá del crecimiento de suscriptores.

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