Netflix enfrenta un nuevo desafío: demostrar a Wall Street que todavía tiene espacio para crecer. La compañía presentó este jueves unas proyecciones para el tercer trimestre que quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, en un contexto en el que busca consolidar nuevas fuentes de ingresos más allá del crecimiento de suscriptores.

La plataforma de streaming prevé ingresos por US$12.860 millones entre julio y septiembre y una utilidad por acción de US$0,82, mientras que el consenso de analistas consultados por LSEG esperaba US$13.000 millones en ventas y una ganancia de US$0,84 por acción.

Tras conocerse los resultados, las acciones de Netflix retrocedían cerca de 8,6% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

La empresa, liderada por Ted Sarandos y Greg Peters, atraviesa una etapa de transformación luego de años de crecimiento acelerado impulsado por el aumento de suscriptores. Ahora apuesta por nuevos motores de expansión, entre ellos el negocio publicitario, los eventos en vivo y los videojuegos.

La presión de los inversionistas también se refleja en el desempeño bursátil. En lo que va del año, las acciones de Netflix han perdido alrededor de una quinta parte de su valor, mientras el mercado evalúa si la empresa podrá sostener el ritmo de crecimiento que caracterizó los últimos años.

Para Paolo Pescatore, analista de PP Foresight, las previsiones para el tercer trimestre responden más a una estrategia prudente que a un deterioro del negocio.

“Reflejan una combinación de cautela por parte de la dirección y un perfil de crecimiento que madura de forma natural, más que un deterioro repentino del negocio”, señaló.

Añadió que los resultados refuerzan la percepción de que Netflix sigue siendo una empresa sólida, aunque entra en una etapa de crecimiento más estable y con un menor margen para decepcionar al mercado.

Menos foco en las horas de visualización

Como parte de este cambio de estrategia, Netflix también anunció que dejará de publicar semestralmente las cifras sobre horas de visualización y que, desde enero de 2027, ese informe será anual.

La empresa explicó que la decisión busca centrar la atención de inversionistas y analistas en sus principales indicadores financieros, como ingresos y beneficio operativo. El cambio se suma a la decisión adoptada en 2025 de dejar de reportar trimestralmente el número de suscriptores.

En el segundo trimestre, Netflix reportó ingresos por US$12.560 millones y una utilidad por acción de US$0,80, cifras que estuvieron prácticamente en línea con las estimaciones del mercado. Entre los contenidos más exitosos del período destacaron la serie policial I Will Find You y la película animada Swapped.