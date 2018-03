Netflix busca promotor de películas con sueldo de US$400.000

Netflix ha llamado la atención en Hollywood al gastar miles de millones de dólares para atraer a los cineastas y televidentes de las cadenas de televisión rivales. Pero también frustra a los competidores de una manera menos pública: cazando furtivamente talento y aumentando los salarios.



El gigante de streaming ha atraído a montones de desertores al ofrecer grandes aumentos en la remuneración. Los reclutas obtienen hasta el doble de su salario, incluyendo acciones y otros beneficios, dicen fuentes familiarizadas con el asunto.

Con US$ 10.000 millones destinados a programación y marketing este año, y una acción que compite de nuevo por liderar el S&P500, Netflix está poniendo de cabeza la manera en que se paga al personal en Hollywood.

Las cadenas de televisión y los estudios están luchando para seguirle el paso a un rival que gastará US$ 300 millones en un productor de primer nivel como Ryan Murphy y que pagará generosamente a lo largo del escalafón.

"Con combinaciones de sueldo base, bonificaciones, acciones e incentivos de largo plazo, las compañías de nuevos medios están descubriendo formas de vencer a los estudios tradicionales", dijo Neal Lenarsky, fundador de STI Management, que representa a ejecutivos de la industria de medios.



El Hollywood tradicional está tratando de responder.

Algunos estudios han dejado de vender programas a la compañía rival con sede en Los Gatos, California. Walt Disney Co. llegó a retirar sus películas de la compañía y lanzará sus propios servicios de streaming. 21st Century Fox Inc. presentó una demanda en el 2016, alegando que la empresa indujo a los ejecutivos a violar sus contratos.

Netflix contraatacó y el caso avanza poco a poco.

Disney no cederá más películas a Netflix desde 2019. (Fotos: Agencias) Difusión

POCOS CARGOS

Nada de eso impide que Netflix atraiga a promotores con hasta US$ 400.000 de salario y otras remuneraciones, o cerca del doble de sus sueldos anteriores, de acuerdo con fuentes que han analizando datos privados de remuneraciones.

Más profesionales de alto nivel están viendo aumentos similares, dijo un ejecutivo que fue abordado por Netflix.

Al hacer ofertas, Netflix estima el valor de un candidato en función de la experiencia y el cargo, según empleados que pidieron que no se revelara su nombre debido a políticas de la empresa.



Además de ello, paga al recluta más de lo que podría corresponder y permite a los candidatos asumir hasta un 50% de su remuneración en opciones.

Un cambio reciente en la legislación de California prohíbe a los empleadores preguntar a los candidatos su salario anterior.

Los cargos en Netflix no corresponden necesariamente a la convención de Hollywood. En su mayor parte, la compañía tiene solo tres funciones ejecutivas -director, gerente y vicepresidente- y algunas representan ascensos reales para las personas que se incorporan a la empresa.

Netflix además permite que algunos miembros del personal vean lo que ganan sus compañeros de trabajo a través de una base de datos interna, según las personas.

Ryan Murphy es uno de los productores más admirados y exitosos de la edad de oro de la televisión en EE.UU. (Fotos: Agencias)

Y aunque muchos estudios premian a los empleados con comodidades como una gran oficina personal y cargos que parecen conferir prestigio, casi nadie en Netflix tiene una oficina. Ni siquiera el máximo ejecutivo, Reed Hastings, cofundador de la compañía.



Netflix empleaba a más de 5.400 personas a fines de 2017, menos personas que sus competidores en los medios, y se proyecta que las ventas llegarán a US$ 15.800 millones este año. CBS Corp., propietaria de las cadenas de televisión CBS y Showtime, tiene una nómina de más de 12.000 e ingresos proyectados en US$ 14.500 millones este año.

Quizás en ninguna parte Netflix sea más agresivo que en marketing y relaciones públicas. La compañía gastará cerca de US$ 2.000 millones en la promoción de su servicio y programas este año. La compañía publica casi 500 vacantes en su sitio web, con alrededor de un tercio en Los Angeles y más de 50 en marketing y relaciones públicas.



Netflix, que alguna vez dependió totalmente de películas y programas de televisión más antiguos con licencia de otras compañías, lanzará 700 productos originales este año, incluidas 80 películas. Una número cada vez mayor de ellas se produce internamente con Netflix Studios, que se ubica en las oficinas de la compañía en Hollywood.



Producir y promocionar esos programas requiere una legión creciente de empleados. Y los que cuentan con la experiencia son escasos, lo que obliga a Netflix a atacar a sus rivales que también son proveedores de programación. La compañía ha reclutado a docenas de personas para relaciones públicas de agencias y estudios como Fox y Disney.

Algunos analistas han cuestionado los desembolsos de Netflix y argumentan que no hay forma de que la empresa pueda obtener ganancias mientras gasta al ritmo actual. Pero Hastings y su equipo han satisfecho a los inversores al ofrecer un crecimiento récord de suscriptores.



"Cada vez hay menos servicios que un estudio de televisión pueda proporcionar a un artista o productor y que Netflix no", dijo Anthony DiClemente, analista de Evercore ISI. "Los inversores de Wall Street en este momento no se preocupan por cuánto gastan en contenido e infraestructura, siempre y cuando los suscriptores crezcan y superen las estimaciones".