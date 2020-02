Walt Disney Co. informó sólidas cifras de suscriptores para su servicio de streaming Disney+, pero no representa un riesgo competitivo para Netflix Inc., dijeron analistas el miércoles.

Si bien hubo comentarios alcistas y bajistas para Netflix en el informe de Disney, “lo positivo supera a lo negativo”, escribió el analista de BofA Nat Schindler, quien reiteró su calificación de compra y el precio objetivo de US$ 426 en la acción.

► Estudio 20th Century Fox cambia de nombre por decisión de Disney

► Disney+ es la aplicación más descargada en EE.UU. con 30 millones de compras

Incluso con esta excepcional competencia, “Netflix sigue siendo el elemento básico de OTT”, escribió la empresa, en referencia a los servicios de transmisión de alta calidad.

Las acciones de Netflix subieron un 1,7% el miércoles, mientras que Disney cayó hasta un 2,2%. Desde que Disney+ debutó en noviembre, las acciones de Netflix han superado fácilmente a Disney.

“Está claro que la participación de Disney+ está detrás de Netflix y esto refuerza nuestra opinión de que Disney+ no es un sustituto”, escribió BofA, señalando que las horas de visualización por suscriptor de Disney+ “quedan muy rezagadas frente a las de Netflix”.

Esta disparidad de participación podría continuar ya que los lanzamientos de transmisión de más alto perfil de Disney para este año, incluidos los programas de Marvel y la segunda temporada de “The Mandalorian”, se “agrupan” en el otoño y el cuarto trimestre de 2020. “Esto limita la competencia de Netflix desde una perspectiva de contenido”, escribió BofA.

BofA agregó que el lanzamiento internacional de Hulu de Disney probablemente no comenzaría hasta 2021. Representa “un incremento positivo” para la expansión internacional de Netflix, dada la “capacidad limitada de Disney para ofrecer un paquete en el extranjero por ahora”.

Raymond James respaldó esa opinión y reiteró su sólida calificación de compra en las acciones de Netflix. Aunque Disney+ ha tenido un “comienzo ejemplar” y habrá más debate sobre el riesgo que enfrenta Netflix de la competencia, “preferimos tomar una página de ‘Frozen’ y ‘Let it go’”, escribió a los clientes el analista Justin Patterson.

Agregó que los resultados de Disney refuerzan la idea de que los servicios de transmisión pueden coexistir y que la lucha ahora está en el cable tradicional.

En una señal sobre la manera en que el streaming ha ido dominando a la televisión “lineal”, Bloomberg Intelligence estimó recientemente que el cuarto trimestre puede terminar con 1,7 millones de “deserciones” de la televisión de pago.

Las pérdidas por cortes de cable “se han incrementado más del 50% frente a los promedios del trimestre anterior”, en parte debido al aumento de los nuevos servicios de streaming, escribió a finales de enero la analista Geetha Ranganathan.