Nexa, una de las mayores productoras globales de zinc, concluyó el tercer trimestre de 2023 con 87.000 toneladas de zinc producidas en sus operaciones mineras, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el segundo trimestre de este año. Este incremento fue impulsado por el rendimiento de las minas de Cerro Lindo, Vazante, Morro Agudo y la puesta en marcha de la mina Aripuanã (MT).

Además del crecimiento en la producción de zinc, la empresa también registró un aumento del 7% en cobre (9.000 toneladas) y del 3% en plomo (16.500 toneladas) respecto al segundo trimestre de 2023. La producción de plata (2,6 millones de onzas) y oro (6.600 onzas) se mantuvo relativamente estable en el periodo.

En el segmento de metalurgia, las ventas de zinc metálico y óxido de zinc sumaron 154.000 toneladas en el tercer trimestre, un 3% más en comparación con el trimestre anterior. Esta cifra se vio favorecida por volúmenes de producción ligeramente mayores, especialmente en Três Marias (MG), y estrategias de venta alineadas con iniciativas para mejorar el capital de trabajo.

Con relación al rendimiento financiero, Nexa reportó ingresos netos de US$ 649 millones en el periodo, un 4% más que en el segundo trimestre de 2023. Este desempeño es el resultado de una mayor producción en las operaciones mineras y del incremento en el volumen de ventas de metal, parcialmente compensado por los precios más bajos del zinc en la London Metal Exchange (LME).

El EBITDA ajustado en el tercer trimestre de 2023 fue de US$ 82 millones, en comparación con los US$ 72 millones del trimestre anterior. La caída en los precios del zinc en la LME fue compensada por los menores costos en Brasil y por las tarifas de tratamiento (“TCs”) aplicadas a la compra de concentrado de terceros. Durante este periodo, la pérdida neta ajustada fue de US$ 49 millones.

Según Ignacio Rosado, CEO de Nexa, “continuamos enfrentando un entorno de presión sobre los precios de los metales, principalmente debido a la persistencia de factores externos negativos. En este contexto de precios de metales aún desafiante, estamos priorizando nuestro compromiso con la disciplina financiera, que incluye una serie de iniciativas centradas en la reducción de costos, CAPEX y optimización del capital de trabajo. Algunas de estas acciones nos han permitido mejorar algunas cifras de nuestra proyección para 2023. Además, resultaron en una generación positiva de flujo de caja en el tercer trimestre”.

La generación de flujo de caja de la empresa para el período fue de US$ 14 millones, proviniendo principalmente de la variación positiva del capital de trabajo de US$ 95 millones. Esta variación consistió en menores inventarios y un aumento en las cuentas por pagar comerciales, siendo parcialmente compensada por un incremento en las cuentas por cobrar comerciales. El CAPEX de sostenimiento totalizó US$ 75 millones, de los cuales US$ 20 millones estaban relacionados con Aripuanã.}