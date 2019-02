Nickelodeon sube al escenario para hacer frente a bajo rating

En medio de una caída de la audiencia que sintoniza programas de televisión para niños, Nickelodeon busca aumentar su presencia en los escenarios.

La red de cable, que pertenece a Viacom, expandirá su relación con VStar Entertainment del Cirque du Soleil y convertirá más franquicias en espectáculos teatrales. El acuerdo de cinco años pondrá en escena por primera vez a personajes como Dora la Exploradora y los integrantes de Paw Patrol y VStar podrá recurrir más a la biblioteca de Nickelodeon para obtener ideas de entretenimiento.

►Indecopi sanciona a organizadores en el Perú de ‘Amaluna’ de Cirque du Soleil

►Cirque du Soleil apuesta al mercado infantil con Paw Patrol

►Niños dejan de ver Nickelodeon en el peor año de Tv infantil

El teatro y los espectáculos sobre hielo para los más pequeños se han convertido en un gran negocio. Nickelodeon se unió a VStar en el 2016 para ofrecer una versión sobre el escenario de su serie de cachorros "Paw Patrol" y los espectáculos vendieron 3 millones de boletos en todo el mundo.

El Cirque du Soleil, más conocido por las acrobacias y otros números de estilo circense, adquirió VStar en el 2018 como parte de una iniciativa orientada a diversificar sus operaciones.

El primer espectáculo parte del nuevo acuerdo, "Move to the Music", contará con personajes como los genios amigos Shimmer y Shine y se estrenará en el otoño boreal. Los términos de la alianza no fueron revelados.

La teleaudiencia de Nickelodeon ha disminuido, aunque el director ejecutivo de Viacom, Bob Bakish, indicó esta semana que hay señales de mejora.