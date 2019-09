Nissan anuncia que su director general, Hiroto Saikawa, renunciará este mes

El director ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa, inmerso en un escándalo a causa de una prima percibida de manera indebida, renunciará el 16 de septiembre, informó este lunes el presidente del grupo automotriz japonés, Yasushi Kimura.

El actual director de operaciones del grupo, Yasuhiro Yamauchi, asumirá el cargo en lo inmediato, y el comité de nominaciones del Consejo de administración prevé designar a un sucesor de Saikawa "antes de fin de octubre", añadió Kimura, durante una conferencia de prensa en la sede de Nissan, en Yokohama, cerca de Tokio (Japón).

De manera conjunta a la conferencia tennía lugar una reunión de los tres comités de gobernabilidad de la macroempresa (designaciones, retribuciones y auditoría).

Según información de los medios de comunicación nipones, Saikawa es un de los cuadros altos del grupo que decidieron abandonar sus cargos antes de la reunión.

No obstante, la fecha exacta de su partida y el nombre de su sucesor, no se decidirán en esta etapa, según el diario financiero Nikkei y la agencia de noticias Kyodo. Sin embargo, Nissan no confirmó esta información.

En el Consejo en Yokohama, asisten los directivos de Renault y administradores franceses de Nissan. La reunió está prevista que finalice en la noche.

En la agenda se encuentran las conclusiones de una auditoría interna de Nissan, que incluye un dispositivo denominado "share appreciation rights" (SAR), en el centro de la polémica en torno a Saikawa.

Éste reconoció la semana pasada haber recibido una remuneración superior a la que le correspondía, según la prensa.

"Recibí una retribución bajo una forma que no corresponde a las normas en vigor. Creía que era resultado de unos procedimientos correctos", declaró ante la prensa.

Saikawa, quien asumió la dirección ejecutiva del constructor automovilístico en 2017, sucediendo a Carlos Ghosn -quien siguió siendo presidente de Nissan hasta su expulsión el pasado noviembre-, pidió perdón "por la perturbación provocada" y aseguró que tenía la intención de devolver los emolumentos percibidos indebidamente.

Fuente: AFP