No más firmas para compras con tarjeta de crédito y otros cambios: qué nuevos elementos de seguridad tendrán las transacciones

De cara a reforzar la seguridad para las operaciones físicas con tarjetas de crédito y débito, la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y AFP ha dispuesto el uso obligatorio de un código PIN de 4 dígitos y ya no de la firma. Este cambio aplica a todas las tarjetas emitidas desde el 1 de julio.