No más firmas para compras con tarjeta de crédito y otros cambios: qué nuevos elementos de seguridad tendrán las transacciones

Asimismo, para el caso de las tarjetas emitidas antes del 1 de julio que no cuenten con un factor de autenticación (código PIN) para operaciones con tarjeta presente, existe un plazo límite establecido por el regulador que vence el 1 de abril de 2026.

En esa línea, la banca ha comenzado con la implementación de dicha disposición y en línea con sus planes para reforzar la seguridad de las operaciones. En la siguiente nota, tres bancos nos comentan en qué magnitud han implementado dichos cambios.

Disposición para tarjetas de crédito aplica desde el 1 de julio de este año, pero bancos han aplicado cambios con fecha previa. (Foto: Difusión)

Implementación muy avanzada

Interbank, en respuesta a El Comercio, confirmó que más de la mitad de sus tarjetas ya cuentan con dicho cambio. “El uso del código PIN para compras presenciales es parte de las acciones que hemos implementado, antes de la disposición de la SBS. A la fecha, nuestros clientes crean su clave PIN desde su Interbank App y contamos con más del 65% de nuestras tarjetas de crédito ya protegidas bajo esta modalidad”, refiere.

Sumado a dicha obligación, el banco está implementando herramientas tecnológicas antifraude para reforzar la seguridad a favor de sus clientes. “También implementamos monitoreo 24/7 de las compras y uso de las tarjetas con alertas en línea al detectar actividad inusual para tomar acción inmediata. Hoy nuestros clientes pueden hacer todo desde su Interbank App: configurar límites, cambiar clave PIN, bloquear su tarjeta con atajos, responder alertas de compras inusuales, resolver dudas y hacer solicitudes, entre otros", indica el banco.

Por otro lado, el BCP indica que también la implementación del código PIN en sus tarjetas ha sido anterior a la disposición de la SBS. Fiorella Pastor, Líder de la Tribu de Medios de Pago del BCP, explicó que el 100% de las tarjetas de crédito funcionan bajo dicha modalidad desde noviembre del 2024.

Respecto a las tarjetas con fecha anterior a la mencionada (1 de julio), Pastor aclara que existe un proceso ágil para que el usuario pueda hacer el cambio. “Entendemos la importancia de garantizar que nuestros clientes tengan acceso a un producto aún más seguro. Por ello, ofrecemos un proceso muy sencillo en el que el propio cliente puede solicitar el cambio de su tarjeta a través de nuestra web o contactando nuestros canales de atención. De manera ágil, le enviaremos su nueva tarjeta a la dirección que nos indique”, asevera.

Obligaciones son para operaciones presenciales y también virtuales. (Foto: Difusión)

Códigos dinámicos

Cabe recordar que otra de las obligaciones de la SBS que rige desde julio es que para compras online u otras operaciones no presenciales, los bancos deberán implementar dos factores: la visualización de los datos contenidos en la tarjeta tanto en físico como en plataformas digitales y un código de verificación dinámico.

“Desde el BCP, en julio del 2025, lanzamos el CVV dinámico para nuestras tarjetas Visa. También incorporamos una funcionalidad que les permite ver los datos de su tarjeta –como el número, la fecha de vencimiento y ahora el CVV dinámico– desde su Banca Móvil BCP. Con esta solución, ya no es necesario tener la tarjeta física a la mano para realizar compras por Internet", refiere Pastor.

Sobre este punto, el BBVA tiene implementado el código dinámico con anterioridad a la disposición de la SBS. Así lo cuenta Hernando Serna, líder de Payments y Royalty de BBVA en Perú. Situación similar existe con el código PIN para las operaciones con tarjeta.

“En BBVA, el 100% de nuestras tarjetas de débito y crédito cuentan con la tecnología de chip y PIN para transacciones presenciales. Este estándar de seguridad fue implementado desde el 2017, siendo el primer banco en el país en adoptarlo. Además, actualmente todas nuestras tarjetas emitidas a personas naturales cuentan con CVV dinámico (token digital). Esta funcionalidad ya es un requisito indispensable para realizar operaciones con tarjeta no presente", explica.