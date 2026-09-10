Miami, EE.UU. El banco digital Nu anunció este jueves el lanzamiento de sus operaciones en Estados Unidos, a un año de haber solicitado licencia bancaria nacional en dicho país, reforzando su presencia en el mercado estadounidense. Además, la firma presentó “Nu Global”: una cuenta digital multidivisa que próximamente permitirá a personas de más de 35 países acceder a los productos de la compañía, incluyendo el Perú.

David Vélez, CEO y cofundador de Nu, resaltó que esta expansión está basada en la fortaleza de sus operaciones en Brasil, México y Colombia, países donde ha registrado un crecimiento importante. Actualmente, Nu registra más de 140 millones de clientes en América Latina.

El producto “lleva la experiencia Nu a la gestión internacional del dinero, con la simplicidad y eficiencia de la tecnología puestas al servicio de los clientes a escala global”, apuntó Velez durante una presentación en el Nu Stadium Inter Miami. El ejecutivo añadió que “este es el primer hito de un recorrido de varias décadas para posicionar a Nu como el banco digital líder del mundo”.

Vélez resaltó, del mismo modo, que el banco digital se sostiene como la principal institución financiera en Brasil, mientras que en México se posicionan como el banco digital más grande. En Colombia, en tanto, Nu ocupa la cuarta posición entre las instituciones financieras por depósitos y lidera el mercado en crecimiento y emisión de tarjetas de crédito.

Nu presenta Nu Global, una cuenta digital multidivisa para personas con vidas globales, que permite mover dinero sin comisiones entre más de 35 países.

Nu Global

Vélez no detalló la fecha en la que “Nu Global” empezará a funcionar, ni hizo hincapié en los más de 35 países a los que llevarán este producto financiero. No obstante, durante su presentación reveló que las personas interesadas en acceder a este nuevo servicio ya pueden registrarse en su página web para mantenerse al tanto de las novedades de la firma.

El ejecutivo subrayó que la cuenta multidivisa “Nu Global” permitirá que los usuarios administren su dinero diariamente sin comisiones y con alcance internacional. Así, indicó que todos los depósitos que se realicen se convertirán en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC), que son stablecoins vinculadas al dólar de EE.UU. y al euro.

En el caso de las cuentas globales, Vélez comentó que quienes depositen su dinero podrán registrar una tasa de rendimiento anual en sus ahorros (APY por sus siglas en inglés) de 3,5% en dólares y 2,2% en euros. “El dinero va a seguir trabajando sin que pienses en él”, precisó.

Además, “Nu Global” ofrecerá una tarjeta Mastercard virtual que permitirá acceder “a tipos de cambio competitivos y sin márgenes adicionales”.

Nu presenta Nu Global, una cuenta digital multidivisa para personas con vidas globales, que permite mover dinero sin comisiones entre más de 35 países.

El objetivo de la entidad es alcanzar especialmente a aquellas personas que tienen “vidas sin fronteras” y para quienes el dinero suele ser complejo de gestionar. El banco digital apunta a ofrecer una gestión internacional monetaria en línea con la tecnología que aplican en los países donde ya operan, con lo cual se permitirá a los clientes recibir y enviar dinero entre los más de 35 países incluidos en esta expansión.

En una primera etapa, según la empresa, se iniciará con transferencias de dinero entre Europa y América Latina. Posteriormente, indicó que se sumarán integraciones con Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.

Además, detallaron que los clientes podrán conservar y operar diversos activos digitales como Bitcoin y Ethereum, junto con sus saldos cotidianos. “Todo se administra directamente desde la aplicación, con el respaldo de soporte multilingüe disponible las 24 horas, los 7 días de la semana”, detalló Nu en un comunicado de prensa.

Nu presenta Nu Global, una cuenta digital multidivisa para personas con vidas globales, que permite mover dinero sin comisiones entre más de 35 países.

Lanzamiento en EE.UU.

A un año de haber solicitado licencia bancaria nacional a la Oficina del Contralor de la Moneda, y tras haber obtenido la aprobación condicional para establecer un banco en Estados Unidos, Nu anunció su ingreso al mercado estadounidense --el mayor mercado de servicios financieros del mundo-- con diversos productos y servicios financieros.

“Nuestros clientes disfrutarán de un alto rendimiento en su cuenta, una tarjeta de crédito de metal con cashback ilimitado y pagos nacionales e internacionales rápidos, todo sin comisiones y en una sola aplicación con un diseño atractivo, respaldada por un servicio de atención galardonado”, dijo Cristina Junqueira, cofundadora y CEO de Nu US.

Nu presenta Nu Global, una cuenta digital multidivisa para personas con vidas globales, que permite mover dinero sin comisiones entre más de 35 países.

En concreto, Nu ofrecerá en Estados Unidos una tasa de rendimiento anual de 3,5% “sobre cada dólar”. Al ser Nu una compañía de tecnología financiera y no un banco, la firma aclaró que los servicios bancarios de depósitos y la tarjeta de crédito que ofrecerán son proporcionados por Lead Bank, firma que es miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés).

“Próximamente, los clientes podrán aumentar su rendimiento a 4,5% APY (tasa de rendimiento anual) en una meta de ahorro de hasta US$10.000 al vincular la cuenta con la Tarjeta de Crédito Nu y realizar transacciones que cumplan los requisitos”, explicó la compañía.

Del mismo modo, mediante una relación con Mastercard, socio de Nu, la tarjeta de crédito del banco digital que ofrecerán en Estados Unidos no cobrará cuota anual y ofrecerá un cashback ilimitado del 1,5% en cada compra. La premisa es que dicho cashback aumente a un 2% si se cumplen las condiciones que impondrá la firma.