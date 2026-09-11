La oferta de servicios financieros para América Latina continúa en expansión. El banco digital Nu anunció este jueves el lanzamiento de Nu Global, una cuenta digital internacional que funcionará en más de 35 países y permitirá que ciudadanos que están fuera de Brasil, Colombia, México y Estados Unidos accedan a algunos de los servicios que ofrece la firma.

La iniciativa implica un acercamiento directo con mercados en los que la compañía no opera en la actualidad, pero que podría contemplar como epicentros de aterrizaje a mediano y largo plazo; aunque David Vélez, CEO y cofundador de Nu, enfatizó que hoy el foco está puesto en este nuevo producto y su inicio de operaciones en EE.UU.

“El principal reto en Estados Unidos será construir una marca que el consumidor conozca. Queremos hacerlo de forma orgánica, idealmente a través del boca a boca, como crecimos en Brasil, México y Colombia”, señaló Vélez en un ‘round table’ con medios de comunicación del Cono Sur.

En setiembre del 2025, Nu reveló que había solicitado una licencia bancaria en la economía más grande del mundo. Mientras el proceso avanzaba y previo al inicio de operaciones en el país norteamericano, el banco digital cerró una alianza con el estadio del Inter Miami, el xlub de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, para que se convierta en el Nu Stadium, siendo esta una de sus puertas de ingreso a Estados Unidos y un punto de conexión con Latinoamérica.

/ CHANDAN KHANNA

Cabe recordar que la compañía tenía previsto comenzar sus operaciones en EE.UU. en el 2027 tras la aprobación condicional que recibió en enero. No obstante, para acelerar este proceso Nu cerró una alianza con Lead Bank, que le permitirá ofrecer desde ya sus productos financieros.

“Estamos dando el paso de ser conocidos como un banco digital latinoamericano o brasileño a ser una empresa global de servicios financieros. La entrada a Estados Unidos es un paso gigantesco” resaltó Vélez, en línea con los esfuerzos que la compañía aplica con “Nu Global”.

Expansión mundial

Según explicó el ejecutivo, la cuenta digital Nu Global funcionará a través de una sociedad que Nu cerró con Signum Bank, un grupo global de banca de activos digitales con raíces en Suiza. Clientes de más de 35 países, entre ellos el Perú, podrán abrir una cuenta en dicho banco suizo, mantener su dinero en dólares o euros digitales, realizar transferencias en tiempo real y sin costo hacia otros países donde Nu opera y, asimismo, acceder a una tarjeta de débito e invertir en algunos activos digitales.

“Este es el primer paso para construir un negocio de servicios bancarios en esos países”, precisó Vélez.

Vélez dijo a este Diario que Nu Global estará disponible en las próximas semanas en los más de 35 países habilitados, pero los usuarios interesados en acceder pueden descargar el app, seleccionar su país de origen y hacer el prerregistro, para recibir la notificación una vez esté disponible el producto final. En Estados Unidos, el servicio está disponible desde hoy.

David Vélez, CEO y cofundador de Nu. / Melody Timothee

El ejecutivo aclaró, en esa línea, que Nu no apunta a tener licencias bancarias en todos los países a los que alcanzará con Nu Global, aunque agregó que en algunos mercados de América Latina ven una clara oportunidad.

“Nu Global es una primera introducción a estos mercados y, en un segundo paso, probablemente buscaremos una mayor localización, licencias locales y la posibilidad de ofrecer servicios bancarios locales y globales dentro de la misma aplicación”, mencionó.

Si bien Nu no está autorizado para ofrecer servicios localizados en cada país y cuenta con un margen de operación limitado, Vélez enfatizó que esta cuenta global es “una forma de conocer el potencial de cada país” a nivel de interés, conocimiento de marca, necesidades de transaccionalidad y remesas.

“Muchos clientes de América Latina tienen familiares o amigos en Estados Unidos y necesitan enviar dinero a Chile, Argentina, el Perú u otros países. Esto nos permite generar información para priorizar en qué mercados tomaremos el siguiente paso: localizarnos, conseguir licencias locales y ampliar la oferta”, añadió.

Nubank headquarters in Sao Paulo, Brazil, on Wednesday, May 15, 2024. Nu Holdings Ltd., one of the world's largest digital banks, surpassed 100 million clients across its operations in Brazil, Mexico and Colombia. / Jonne Roriz

Consultado por El Comercio sobre la posibilidad de que soliciten una licencia bancaria para funcionar en el país, como lo hizo Revolut -banco digital de origen inglés-, Vélez subrayó que existe el interés, aunque todavía no ha habido acercamiento directo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Estamos muy interesados. Argentina, Perú y Chile son mercados que me interesan mucho porque veo varios puntos en común con los países donde ya operamos en América Latina. Aunque ya existen bancos digitales y fintechs, el sistema financiero en esos países y a nivel global sigue dominado por los grandes bancos tradicionales. Esos son nuestros mayores competidores, junto con el efectivo y la informalidad”, remarcó.

Vélez ilustró las posibilidades de expansión que la marca sostiene: dijo que en el Perú, por ejemplo, aún existe una gran informalidad en varios sectores, mientras que en Chile una parte importante de la población no tiene acceso suficiente a servicios financieros. Y en Argentina, según consideró, la penetración del crédito “es sumamente baja” en comparación con Brasil.

Comentó que, a diferencia de muchos bancos digitales globales, Nu tiene capacidad para otorgar crédito, un rubro que se sostiene como “el mayor problema desde la mirada del cliente y la mayor carencia de acceso”.

The Nubank mobile app on a smartphone arranged in Mexico City, Mexico, on Saturday, Aug. 5, 2023. Nu Holdings Ltd., the Brazilian digital bank that counts Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. among its biggest stockholders, is betting big that its high-yield savings accounts will stoke growth in Latin America's second-largest economy. / Bloomberg

“Desde ese punto de vista, son mercados grandes e interesantes, a los que queremos entrar eventualmente en el momento adecuado”, acotó.

Vélez también se refirió a los actores vigentes de los mercados latinoamericanos en los que aún no tienen presencia directa: el ejecutivo opinó que, en general, son cinco o seis los bancos que concentran hasta 80% del sistema en dichos mercados.

“Aunque ya existen bancos digitales y fintechs, el sistema financiero en esos países, y a nivel global, sigue dominado por los grandes bancos tradicionales. Esos son nuestros mayores competidores, junto con el efectivo y la informalidad”, destacó.

Operación en Argentina

Durante el ‘round table’, Vélez anotó que el desarrollo en Argentina en los últimos dos a tres años “ha sido bastante positivo” en términos de regulación y servicios financieros. En ese sentido, resaltó que se trata de un país cada vez más atractivo para la firma y añadió que Nu Global es una manera preliminar de empezar a atender usuarios en dicho país.

“Era un mercado muy cerrado y protegido, pero se han tomado medidas para desregular el sistema y abrirlo a la competencia”, indicó.

Vélez recordó, por ejemplo, que tres años atrás Argentina sostenía topes de tasas de interés, un aspecto que consideró nocivo para el desarrollo del ecosistema financiero local.

“Puede parecer positivo, pero en realidad causan un daño gigantesco a gran parte de la población que necesita crédito: los bancos simplemente dejan de prestar a quienes perciben como más riesgosos. Eso ayuda a explicar por qué la penetración del crédito en Argentina es tan baja, mucho menor que en Brasil”, sentenció.

Vélez aclaró que Argentina iba a ser el tercer país de aterrizaje para Nu después de Brasil y México, pero -según contó- el cambio de gobierno “modificó completamente” las condiciones y, a partir de ello, la firma decidió avanzar hacia Colombia.

De otro lado, el ejecutivo apuntó que Nu siempre evalúa adquisiciones potenciales para ingresar a nuevos mercados, pero a la fecha no ha concretado un acuerdo de este tipo en Argentina.

“No descarto que entremos a algún país mediante una adquisición; es posible que ocurra en algún momento. Pero, por ahora, nuestra preferencia es lanzar operaciones de forma orgánica”, puntualizó.

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