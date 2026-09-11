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Resumen

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Nu sobre la posibilidad de ingresar al mercado peruano con una licencia local: “Estamos muy interesados”.
Nu sobre la posibilidad de ingresar al mercado peruano con una licencia local: “Estamos muy interesados”.
Por Paola Villar S.

La oferta de servicios financieros para América Latina continúa en expansión. El banco digital Nu anunció este jueves el lanzamiento de Nu Global, una cuenta digital internacional que funcionará en más de 35 países y permitirá que ciudadanos que están fuera de Brasil, Colombia, México y Estados Unidos accedan a algunos de los servicios que ofrece la firma.

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