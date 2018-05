Lo nuevo de Bitel, FPF, Rosatel y más en Piqueo Empresarial

- / -

Braskem, mayor petroquímica de América Latina, alcanzó en los tres primeros meses del 2018 un EBITDA de US$ 818 millones y una ganancia neta de la controladora de US$ 325 millones. El mantenimiento de buenos resultados demuestra la resiliencia de Braskem ante impactos como los provocados por la interrupción del suministro de energía eléctrica para las plantas del nordeste de Brasil en marzo y por la parada no programada en la planta de cloro-soda en Alagoas. “La robustez de este conjunto de resultados muestra sin sombra de dudas que la Compañía está preparada para enfrentar desafíos previsibles e imprevisibles”, afirma el presidente de Braskem, Fernando Musa. (Foto: Bloomberg)