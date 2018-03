- / -

Natura &Co –la nueva marca corporativa del grupo, resultado de la combinación de las marcas Natura, The Body Shop y Aesop– presentó en 2017 un crecimiento de 24,5% en los ingresos netos consolidados, en comparación con el año anterior, alcanzando US$ 9.900 millones. Los resultados incluyen cuatro meses de facturación de The Body Shop, cuya adquisición fue concluida en septiembre del año pasado. En el cuarto trimestre de 2017, la facturación del grupo avanzó un 62,7%, a US$ 3.700 millones. “El fuerte desempeño de Natura &Co en 2017 demuestra el enorme potencial de la combinación de tres empresas que comparten una visión y un propósito comunes, comprometidas con la generación de impacto económico, social y ambiental positivos”, afirma Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Natura &Co. (Foto: El Comercio)